Allegri mercoledì va da Agnelli e chiederà 9 milioni a stagione più tre acquisti

(Di lunedì 13 maggio 2019) Non sono due eserciti contrapposti. Da una parte c’è un esercito, che è la Società, che ha soldi, risorse, potere decisionale. Dall’altra un uomo solo, Max, che sa di campo, e abbastanza di vita. Ne sa a tal punto che, giorno scelto per l’incontro con Andrea, ha deciso di giocare una partita completamente diversa e rovesciata rispetto alla narrazione di queste ore. Stampatevi nella mente la sua dichiarazione alla fine della gara con la Roma, lì dentro c’è la chiave di tutto: «Dobbiamo sederci a un tavolo e capire dove migliorare la squadra. Io di soldi non ne chiedo, ho già un contratto, ma è importante valutare con lucidità come è stata l’annata che sta finendo come sarà quella futura. Dobbiamo tenere ben presente che l’anno prossimo sarà ancora più difficile, che il margine di errore si assottiglierà. Bisognerà essere molto lucidi». Il bluff diMax ...

