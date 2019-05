Quella tazzulella di caffè è quasi la misura del mondo

ilgiornale

(Di domenica 12 maggio 2019) Felice Modica Il miosi lega a ricordi d'infanzia e adolescenza, all'odore intenso, inestricabilmente mischiato coll'altro acre odore di toscano, che sprigionavano la camera da letto e il bagno di mio nonno. Ilè, prima, il rumore della caffettiera; solo dopo, profumo. Si collega all'ansia di far presto e alla voglia di far piano di quelle piacevoli notti in cui si celebrava il rito - oggi sempre più degradato - dell'apertura della caccia. Il primo«alla turca» l'ho bevuto a Sofia, negli anni '90, all'epoca in cui facevano timidamente capolino sui muri della capitale le immagini di quel re Simeone - un re con sangue Savoia - che uno sparuto manipolo di nostalgici della monarchia avrebbe voluto reinsediare al trono dopo la caduta del regime. Ancora nessuno poteva immaginare che questo pallido uomo d'affari della city londinese sarebbe stato democraticamente ...

EnzaAltieri : @Valter14032653 @tatamam74 @circeanna la tazzulella è quella d'o cafè , tuzzulea voce del verbo tuzzuliare, signifi… -