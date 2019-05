Palermo | la terra è piatta e il sole gira a spirale Ma al raduno più curiosi

Terrapiattismo : scintille durante il convegno di Palermo 'Rottamare tutta la scienza' : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - Non mancano i momenti di tensione nel corso del convegno sui terrapiattisti in corso a Palermo. Quando uno dei relatori, Albino Galuppini dice che “il sole, piccolo piccolo, gira sopra la terra piatta percorrendo una spirale ed è per questo che cambiano le stagioni”, u

Palermo - convegno dei terrapiattisti : 'Gli astronauti sono attori e la Nasa è Disneyland' : Nella giornata di oggi, 12 maggio, è in programma un convegno in cui i terrapiattisti parleranno delle loro convinzioni e daranno risposta alle domande che verranno loro poste. Gli argomenti principali si incentreranno sulla forma della Terra, sul fatto che secondo loro l'uomo non è mai andato sulla Luna e che il Sole è molto vicino al nostro pianeta e sia in realtà molto piccolo, come una specie di lampadina. Per partecipare al convegno ...

Terrapiattisti riuniti a Palermo : “L’immagine del buco nero è falsa - fesso chi ci crede” : Si svolge oggi a Palermo il convegno internazionale sul terrapiattismo, dove si riuniranno tutti coloro che credono che la terra non è tonda e che vogliono dimostrare come “tutte le teorie scientifiche degli ultimi secoli sono solo una gigantesca mistificazione”. “Quell’immagine del ‘buco nero’ che ci hanno mostrato è falsa, fesso chi ci crede“. E’ la denuncia di Albino Galuppini, uno degli ...

Terrapiattismo : tra seguaci e scettici al via il convegno a Palermo : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - "Mi affascina la loro tesi della terra piatta, perché hanno delle dimostrazioni empiriche interessanti. Io ci credo e sono qui per questo". Eliana Urbano Raimondi, nella vita si occupa di allestire mostre ma oggi si trova a Palermo per seguire il convegno organizzato d

A Palermo raduno terrapiattista. "Il Trattato di Antartide vieta il viaggio da polo a polo" : I terrapiattisti di tutto il mondo a convegno, domenica a Palermo, per spiegare le loro teorie ‘scientifiche’ e dimostrare “che la terra è piatta” e che “il polo Nord è il centro”. Per presentare l’evento tre degli organizzatori, Calogero Greco, Albino Galuppini e Agostino Favari, hanno dato ai giornalisti appuntamento nell’albergo in cui domani si terrà il convegno ...

Terrapiattisti - il convegno a Palermo : “Lo sbarco sulla luna? Finzione”. E pure i giornalisti devono pagare per partecipare : “Lo sbarco sulla luna è una finzione. La Nasa non è mai stata nello Spazio. Forniscono solo immagini computerizzate e sono tutte immagini finte”. Ad esserne convinto è Calogero Greco, uno degli organizzatori del convegno nazionale dei Terrapiattisti che si terrà domani a Palermo. Nel corso dell’incontro verranno presentate diverse teorie che ruotano intorno alla convinzione che la Terra non sarebbe sferica bensì una superficie ...

I terrapiattisti arrivano a Palermo : "La Nasa non è mai stata sulla luna - lo sbarco è finto" : Roberto Chifari Tutto pronto per il convegno nazionale dei terrapiattisti giunti a Palermo per il congresso annuale. Tra gli ospiti anche Beppe Grillo "Tutti siamo stati ingannati fin dal primo giorno della nostra esistenza". È questo il manifesto dei terrapiattisti, che si riuniranno domani a Palermo per il congresso nazionale. Chi vorrà assistere dovrà pagare 20 euro per ascoltare le teorie sul nostro pianeta, come quella proposta ...

A Palermo il convegno internazionale dei terrapiattisti - atteso anche Grillo “ma è meglio se non viene” : “Beppe Grillo tempo fa aveva annunciato la sua presenza ma fino ad oggi non ci ha dato alcuna conferma. Se dovesse venire potrebbe non avere più spazio nella sala conferenze perché ci sono solo cento posti e i posti, tutti a pagamento, sono quasi tutti assegnati. In ogni caso, farebbe bene a non venire perché non ha rispettato i venti punti iniziali del Movimento cinque stelle e siamo molto delusi…“. E’ quanto dichiarato ...

Terrapiattisti a Palermo : "Lo sbarco sulla luna è una invenzione" : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) - La terra sferica "è un complotto", l'uomo "non è mai andato sulla luna" e "il sole è vicino ed è piccolo piccolo" , una "specie di lampadina" mentre gli astronauti "non esistono, sono attori" e la Nasa "è Disneyland". I Terrapiattisti di tutto i

Terrapiattismo : domani a Palermo da tutto il mondo - 'terra sferica è un complotto' (2) : (AdnKronos) - Nel corso del convegno nazionale di domani i sostenitori della teoria secondo la quale la Terra non sarebbe un'ellissoide ma una superficie piatta, intendono "dimostrare che scienziati del calibro di Galileo Galilei avrebbero commesso un errore". Durante il convegno, che durerà circa d

Siamo stati alla conferenza stampa dei terrapiattisti a Palermo : “La scoperta della forma delle terra è solo l'inizio. Da lì capiremo che tutto il resto è una grande mistificazione, a cominciare dalla storia dell'umanità scritta dai poteri forti”. Nonostante i toni beffardi dei giornalisti, i relatori del convegno che si terrà domani a Palermo con lo scopo principale di dimostrare che la terra è piatta, non sembrano badarci. E con tono pacato rispondono con calma nel corso di una conferenza ...

Palermo - terrapiattisti a convegno : "Gli astronauti sono attori - la Nasa è come Disneyland" : Gli organizzatori presentano il raduno nazionale di domani. Prevista la presenza di cinquanta persone. Ingresso a pagamento: 20 euro

Terrapiattismo : Grillo atteso a Palermo 'Ma è meglio se non viene' : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - "Beppe Grillo tempo fa aveva annunciato la sua presenza ma fino ad oggi non ci ha dato alcuna conferma. Se dovesse venire potrebbe non avere più spazio nella sala conferenze perché ci sono solo cento posti e i posti, tutti a pagamento, sono quasi tutti assegnati. In og

