Firenze | taser su paziente psichiatrico Salvini | Strumento prezioso

ilgiornale

(Di domenica 12 maggio 2019) Luca Sablone L'uomo ha aggredito le forze dell'ordine: sedato grazie alla pistola elettrica. Il ministroannuncia: "In estate sarà finalmente consegnata alle nostre donne e ai nostri uomini in divisa" Tre interventi negli ultimi due giorni da parte dei carabinieri presso l'ospedale di Ponte a Niccheri (Santa Maria Annunziata), nel Comune di Bagno a Ripoli (), dove undi 42 anni questa mattia verso le ore 12:00 ha manifestato un grave stato di agitazione: sul posto si è perciò recata una pattuglia del Nucleo Radiomobile di, che ha utilizzato il. Sedato grazie alL'uomo, una volta appreso l'arrivo dei militari, li ha aggrediti scagliandosi contro: solamente l'utilizzo della pistola elettrica ha permesso ai sanitari di sedarlo, dopo essere stato abilmente immobilizzato. Il 42enne - affetto da gravi problemi psichici - era già noto ...

matteosalvinimi : Ennesimo episodio risolto positivamente grazie al #taser, che si dimostra uno strumento prezioso per le Forze dell’… - Agenzia_Ansa : A #Firenze Taser su paziente psichiatrico. In ospedale pregiudicato aveva dato in escandescenze #ANSA - badkiki1 : RT @matteosalvinimi: Ennesimo episodio risolto positivamente grazie al #taser, che si dimostra uno strumento prezioso per le Forze dell’Ord… -