La Lazio vince a Cagliari e scavalca il Torino

Lazio - Correa : “Vincere la Coppa Italia darebbe valore alla stagione” : Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta contro il Cagliari per 1-2 con un suo gol e la rete di Luis Alberto. Il trequartista argentino ha detto: “Vincere la Coppa Italia salverebbe la nostra stagione? Non so se salverà la stagione ma sicuramente darà un po’ di orgoglio e valore a quello che abbiamo fatto durante l’anno”. Sulla prestazione di oggi, Corre ha dichiarato: ...

Sicilia : Grasso - 'su ex province basta specuLazioni' : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Sulla riforma delle province si registrano interventi, da parte della politica e persino dell'Asael, scomposti e del tutto avulsi dalla realtà. Qualcuno evidentemente si è già dimenticato che il governo Musumeci ha resistito di fronte ad un ricorso dello Stato sull'ult

Accadde oggi - 6 maggio 1998 : l’Inter vince la finale di Coppa Uefa contro la Lazio : 6 maggio una data che fa riaffiorare bellissimi ricordi nella mente dei tifosi nerazzurri. Al Parc des Princes nel 1998, infatti, andò in scena l’ultimo atto della Coppa Uefa, che vide i nerazzurri opposti alla Lazio. I nerazzurri, guidati da Gigi Simoni, sbloccarono subito il match con un gol di Zamorano, che batté l’uscita di Marchegiani con un preciso tocco. L’Inter prese subito il controllo del match, sfiorando il ...

Lazio senza difesa - Atalanta corre e vince : Lazio senza difesa, Atalanta corre e vince – C’è poco da piangere, se non sai difenderti è inutile sperare che gli avversari sbaglino tutti i tiri verso la tua porta. La Lazio di oggi non aveva difesa e non aveva velocità nelle gambe di chi doveva correre dietro a aiutare il povero Acerbi, l’unico che a difendere ci ha almeno provato. Lo scontro diretto tra le due rivali nella corsa alla Champions era cominciato bene per i padroni di casa, ...

Straordinaria Atalanta : vince 3-1 in casa Lazio e ipoteca la Champions : Straordinaria. Non ci sono altri termini per definire la stagione dell’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi vincono 3-1 all’Olimpico contro la Lazio e ipotecano la Champions League del prossimo anno. A tre giornate dalla fine, sono al quarto posto a 62 punti a una lunghezza dall’Inter. Al momento, hanno quattro punti sulla Roma che però è impegnata nel pomeriggio a Genova contro il Genoa. Il Torino a 57 e il Milan, con una ...

Serie A. doppietta Caicedo - Lazio vince 2-1 in casa Samp : La Lazio resta in corsa per la Champions grazie alla vittoria per 2-1 a Genova contro una Sampdoria in 10 per meta' gara (espulso Ramirez.

Caicedo stende la Sampdoria - la Lazio vince 2-1 a Genova e si rilancia verso la Champions : La Lazio va a vincere sul difficile campo della Sampdoria e tiene ancora accesa una fiammella di speranza per una possibile qualificazione alla prossima Champions League. Sfumano invece i sogni europei per Quagliarella (gol numero 150 in Serie A) e compagni. Sulla scia della bella vittoria a Milano

Lazio - Inzaghi : 'Niente calcoli - con il Chievo in campo i migliori per vincere' : Cerca un'altra vittoria dopo quella con l'Udinese. Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, alla viglia del match in casa con il Chievo Verona, ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di ...

Lazio vince e riprende la corsa Champions : Dopo tre partite nelle quali ha raccolto un solo punto la Lazio ritrova la vittoria sconfiggendo l'Udinese per 2-0 nel recupero della 25esima giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico di Roma.

Milan-Lazio - Gattuso : “Noi bravi a vincere la battaglia in mezzo al campo” : MILAN LAZIO 1-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della vittoria contro la Lazio: “Giocare contro la Lazio serve per forza fare così. Velocità, tecnica e fisicità. Già una settimana fa avevamo dimostrato di essere in ripresa, oggi abbiamo vinta la battaglia in mezzo […] L'articolo Milan-Lazio, Gattuso: “Noi bravi a vincere la battaglia in mezzo al ...

Lazio - rabbia di rigore : il Milan vince con Kessie - rissa a fine match : Un rigore segnato da Kessie e uno mai concesso per un fallo di Rodriguez su Milinkovic decidono la sfida di Champions di San Siro. Il Milan vince 1-0 e si tiene stretto il quarto posto, ma la Lazio...

Milan - Gattuso : “Totti mi vuole alla Roma? Non lo sento da mesi. Con la Lazio conta solo vincere” : Le parole del tecnico rossonero, Gennaro Gattuso, alla vigilia della partita contro la Lazio, valida per la 32^ giornata e importantissima in chiave Champions. L’allenatore del Milan presenta così il match di domani sera: “La Lazio è una squadra che riempie sempre l’area, ha grande fisicità. Servirà voglia, cattiveria agonistica e giocare a calcio nel modo migliore possibile. Con loro abbiamo sempre fatto fatica anche a ...

Milan - Romagnoli : 'La Lazio è nel mio cuore - ma dobbiamo vincere' : Sono molto contento per lo striscione che mi hanno dedicato, ma saremo avversari" ha detto il difensore rossonero, intervistato da Sky Sport. Da lasciarsi quanto prima alle spalle, dunque, tutte le ...

Lotta Champions : Inter - Milan - Atalanta - Lazio e Torino rallentano - vince solo la Roma : Sembra non voler trovare padroni la sfida per aggiudicarsi la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Se in questa Serie A non si è mai assistito ad una vera e propria Lotta per la conquista dello scudetto, così come non è mai stato insediato seriamente il secondo posto del Napoli, lo stesso non si può dire per la Lotta Champions, ovvero per centrare gli ultimi due posti disponibili per la prossima edizione della massima ...