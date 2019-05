Sulla rete stradale di dispositivi salvamotociclisti

Prezzi Carburanti : prosegue la calma Sulla rete : Non si registrano variazioni per i Prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa per l’8° giorno consecutivo. Le medie dei listini dell’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico elaborati dalla Staffetta vedono la benzina self service a 1,627 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,633, pompe bianche 1,608), diesel a 1,515 euro/litro (invariato, compagnie 1,522, pompe bianche 1,494). Gpl self service a 0,609 euro/litro, ...

Che Tempo Che Fa - ospiti del 5 maggio 2019 : Salvini diserta e Fazio ospita Aboubakar Soumahoro e il prete salito Sulla Mar Jonio : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in piena campagna elettorale per Comunali, Regionali ed Europee 2019, decide di non andare ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa nella settimana che toccherebbe alla Lega Nord (subordinando peraltro la sua presenza al taglio dei compensi per il conduttore del programma) e il padrone di casa imbastisce una puntata perfetta per non far sentire la mancanza del 'perduto' ospite. ...

Un murales in ricordo di Luciano Bianciardi Sulla parete dell'ex cinema di Ribolla : Il ricordo della storia mineraria della zona e della tragedia del 4 maggio 1954 andrà avanti fino al 28 maggio con presentazioni di libri, spettacoli teatrali, escursioni e passeggiate culturali e ...

Samsung Non registrato Sulla rete Guida uso smartphone : Uno degli errori più comuni su smartphone Android Samsung è il messaggio di errore Non registrato sulla rete oggi vediamo come si può rimediare con la Guida smartphone uso semplice.

Rai - Rai Way e Open Fiber per soluzioni innovative Sulla rete FTTH : Rai, Rai Way ed Open Fiber hanno siglato un Memorandum of Understanding (“MoU”) per l’avvio di progetti e sperimentazioni Ultrabroadband e Ultra HD per il broadcasting, con l’obiettivo di essere sempre all’avanguardia nell’uso delle nuove tecnologie, sviluppare infrastrutture e piattaforme per sfruttare appieno le opportunità delle nuove reti di comunicazione, potenziare l’offerta on demand e ...

Ferruccio de Bortoli : "Sulla rete i veri poteri forti. E i giornali non moriranno" : E cresce anche fra i cittadini la consapevolezza che il mondo della Rete " utilissimo per tante cose, e ormai inarrestabile " non può però soddisfare il bisogno di un'informazione qualificata e ...

Ciclismo : arriverà l’accordo tra Rai ed RCS - Giro d’Italia per altri due anni Sulla rete pubblica : Tanti dubbi, molte polemiche ma alla fine arriverà l’accordo tanto atteso. Rcs e Rai sottoscriveranno il contratto che garantirà alla rete pubblica di trasmettere tutte le gare in TV organizzate da Rcs-Sport, ovviamente a partire dalla corsa più seguita, il Giro d’Italia. Questo il comunicato Rai: “Il 10.4 l’AD della Rai, Salini, e il presidente di Rcs, Cairo, sottoscriveranno il contratto che garantisce alla Rai, per i ...