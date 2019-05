ilgiornale

(Di venerdì 10 maggio 2019) Da questa sera alle ore 24:00 scatta il divieto di pubblicazione deiin vista delper le Europee del prossimo 26 maggio. Gli ultimi dati disponibili sono di uno Tecnè che mostra ...

oknosureddit : Sondaggi, ecco l'ultimo: ?chi è in testa per il voto - GRETA1SGARBO : RT @ross27767: @petergomezblog ecco....ora si sta cominciando a dire la verità. Un calo del 6% in poco tempo non è credibile (o i campioni… - cattivamamy : Non solo lui ,anche Di Maio fa la stessa cosa,ecco perché chiedo sempre il contraddittorio,non ne sanno mezza di p… -