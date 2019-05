Sarri | ' Ora vogliamo vincere l' Europa League'

Chelsea - Sarri 'Per ora niente Italia - la Premier mi dà adrenalina' : LONDRA - Una finale che potrebbe rilanciare il rapporto apparentemente logoro tra Maurizio Sarri e il Chelsea. Il tecnico dei blues dopo la vittoria ai rigori sull'Eintracht che gli è valso l'ultimo ...

Chelsea - Sarri sul possibile ritorno in Italia : “per ora no…” : Sono tante le squadre interessate a Maurizio Sarri, anche e soprattutto in Italia ma il futuro dovrebbe essere ancora al Chelsea come spiegato dallo stesso allenatore dopo la finale di Europa League conquistata. “Un ritorno in Italia? Per ora no”, le sue dichiarazioni rilasciate dopo il successo ai rigori sull’Eintracht e riportate dal sito di Sky Sport. “Era palese che se non avessimo segnato nel primo tempo le ...

Chelsea - Sarri : “Ritorno in Serie A? Per ora no. C’è una differenza tra Chelsea e Napoli. Mi arr**a giocate così tanto” : Il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post gara di Europa League: Maurizio Sarri parla del match contro i tedeschi a Sky Sport: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Quando la partita si apre loro sono una squadra pericolosa. Abbiamo finito la benzina nel secondo tempo, per uno spettatore neutrale è stata sicuramente una bellissima partita. Per andare in Finale di Coppa di Lega ...

Chelsea-Eintracht - Sarri : 'Gara bella e sofferta. Tornare in Italia? Per ora no' : ... quando ancora la stagione deve concludersi: "Non è semplice, ti scontri con diversità culturali, di mentalità e di alimentazione, è un mondo abbastanza diverso dal nostro - ha ammesso - Per certi ...

Chelsea - Cahill attacca Sarri e Morata fa una clamorosa gaffe : Maurizio Sarri è spesso visto come un "burbero", ma ad alcune sue uscite di pancia alterna gesti da persona estremamente sensibile. Prendiamo il caso Cahill: l'ex capitano del Chelsea nei giorni ...

Mertens : «Differenze tra Sarri e Ancelotti? Ora meno gioco ma più pericolosi davanti alla porta» : Drie Mertens ai microfoni di Sky dopo la partita vinta contro il Cagliari: Hai raggiunto un record importante in questo periodo «Mi fa molto piacere entrare nella storia del Napoli. Dobbiamo essere fieri della nostra stagione perché siamo 10 punti avanti alla terza in classifica» Cosa ne pensi delle differenze tra il gioco di Sarri e quello di Ancelotti? «Penso che la differenza è che con Sarri andavamo con la palla da dietro, più possesso e ...

Tris del Chelsea - Sarri Ora è 3/o : ROMA, 5 MAG - Il Chelsea vince 3-0 contro il Watfird e balza al terzo posto in classifica di Premier a una giornata dal termine del campionato. Succede tutto nella ripresa con i gol di Loftus-Cheek, 3'...

Moto2 - GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Lorenzo BaldasSarri vince ancora e allunga nel Mondiale! Marini 8° - Bulega 9° : Lorenzo Baldassarri trionfa anche a Jerez de la Frontera e va in fuga nel Mondiale di Moto2 grazie al terzo successo stagionale su quattro gare disputate. Il marchigiano del Team Flexbox HP 40 ha bissato la vittoria della passata edizione con una condotta di gara esemplare, rimediando ad un inizio di fine settimana travagliato con grande carattere e consapevolezza nei propri mezzi. Il nostro portacolori ha regolato di 0.359 lo spagnolo Jorge ...

Non solo Juve e Napoli. L'Europa ci ha respinto. E ora rimane Mr Sarri : Il nostro calcio è questo: fuori dalL'Europa le prime due forze della serie A e zero Italia al gran ballo delle semifinali nell'anno di CR7 e Ancelotti, due che con le Coppe continentali hanno sempre avuto un feeling particolare. Così a salvare l'onore italico resta Maurizio Sarri, un tecnico che nella passata stagione alla guida del Napoli sacrificò L'Europa League in nome di una rincorsa scudetto che si esaurì a poche giornate dalla fine. "Se ...

Dal ‘caso Kean’ a Higuain - Sarri positivo sul Pipita : “si deve ancora abituare” : Maurizio Sarri ed i buu razzisti a Moise Kean, le parole dell’allenatore del Chelsea “Bonucci ha sbagliato, ma probabilmente voleva dire qualcosa di diverso e sono sicuro che non è razzista”. Maurizio Sarri ‘assolve’ il difensore della Juventus, finito nella bufera per il modo in cui ha commentato il caso dei ‘buu’ razzisti al suo compagno di squadra Kean durante il match di Cagliari. “Noi possiamo ...

Moto2 - è ancora dominio per la VR46 Academy : BaldasSarri mondiale a 2 - 75 : ROMA - Nel 2017 Franco Morbidelli, poi Francesco Bagnaia: la VR46 Academy, la scuola di piloti di Valentino Rossi, torna alla ribalta nel 2019 alla ribalta. È Lorenzo Baldassarri, protagonista di uno ...