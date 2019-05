Pellissier | 40 anni | appende le scarpette al chiodo | ' E' venuto il momento di lasciare'

Pellissier dice addio al calcio a 40 anni dopo 17 in gialloblù : Pellissier dice addio al calcio a 40 anni dopo 17 in gialloblù. Sergio Pellissier appende le scarpe al chiodo.A quarant’anni compiuti, diciassette dei quali trascorsi con la maglia del Chievo addosso, il bomber aostano – 514 presenze in gialloblù e ben 139 reti sempre in gialloblù tra Serie A, Serie B e Coppa Italia – comunicherà ufficialmente la sua decisione venerdì mattina in una conferenza stampa convocata per ...