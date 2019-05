Napoli | i medici confermano | «Noemi respira da sola»

vanityfair

(Di venerdì 10 maggio 2019) Si è svegliata la piccola, questa mattina, dopo 7 giorni di coma indotto. Lo hanno annunciato ie gli infermieri dell’ospedale Santobono di, dove era ricoverata dal 3 maggio la piccola ferita in un agguato di camorra a. È ancora in terapia intensiva e la prognosi è ancora riservata. «Il risveglio diè stato un momento di commozione per tutto l’ospedale», ha detto la manager del Santobono Anna Maria Minicucci, «aspettavamo questo momento da una settimana». La bimba, 4 anni, è stata portata ad uno stato di sedazione non profonda. Secondo iha una validazione spontanea, supportata da ossigeno ad alti flussi. Non serve la ventilazione meccanica. Già ieri erano arrivate notizie confortanti di un miglioramento della bambina. Spiegano dall’ospedale che la piccola è stata sottoposta a broncoscopia sia a destra che a sinistra, così da ...

