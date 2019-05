Ministro Grillo | “Via libera a Piano Marshall per l’edilizia sanitaria”

Cannabis light - Salvini : «Chiuderò tutti i negozi». Il Ministro Grillo : non vendono droga : «Chiuderò uno a uno tutti i negozi di Cannabis». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, che ha incontrato il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana con i rappresentanti...

25 aprile - De Luca : “Di Maio commuove ma suo padre è del Msi”. Sfottò su Salvini e Di Battista. E attacca Ministro Grillo : “Festeggiamo il 25 aprile e e io mi sono commosso quando ho sentito il vicepresidente del Consiglio di Pomigliano dire che loro difendono i valori dei nonni. E’ stato attento, perché il padre è del Movimento Sociale, quindi si è riferito ai nonni“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto ieri a un incontro promosso a Napoli dall’associazione Liberi e Forti. E aggiunge: ...

Grillo : "Salvini non sa di essere Ministro dell'Interno" : In questi giorni di scontri tra il Movimento 5 Stelle e la Lega di Matteo Salvini, anche il fondatore di M5S ha deciso di intervenire per attaccare l'operato del Ministro dell'Interno e la sua strategia di comunicazione. E lo ha fatto con una lettera pubblicata sul Fatto Quotidiano.Beppe Grillo parte dalla discussa foto pubblicata nel giorno di Pasqua da Luca Morisi, lo spin doctor di Matteo Salvini, in cui si vede il leader della Lega tenere ...

Beppe Grillo : Matteo Salvini non sa di essere Ministro dell’Interno - parla solo di migranti : Dal Fatto Quotidiano Beppe Grillo attacca il ministro dell'Interno Matteo Salvini, partendo da un'analisi della fotografia pubblicata a Pasqua da Luca Morisi in cui è ritratto con un mitra in mano. "Salvini parla solo di migranti e finge che Mafia, Camorra e 'Ndrangheta non esistano". Scrive Grillo : "Il garzone social-mediatico sa che il suo soggetto vive un forte senso di inadeguatezza: uno che diventa ministro dell'Interno in Italia – ...

L'attacco del Ministro Grillo : "Nella Lega posizioni medievali" : ' Questo governo è il frutto dell'unione tra una forza politica non ideologica, il Movimento 5 Stelle, e una forza con valenza ideologica, la Lega, di destra. I conflitti ci sarebbero stati anche col Pd. Quando dobbiamo lavorare sul contratto di governo ...

Sanità - il Ministro Grillo sfida De Luca : «La Campania resta commissariata e il commissario non è lui» : «La Regione Campania rimane commissariata» e la legge prevede che la figura di commissario e presidente di Regione non possano coincidere. Lo ha affermato il ministro della Salute, Giulia...

Libia - il Ministro Grillo : "Chi fugge guerra non può essere mandato indietro" : A tutte queste critiche Matteo Salvini ha risposto intervenendo questa mattina intervenendo a 'Radio anch'io' su Rai Radio1 e confermando la politica dei porti chiusi: 'I l ministero dell'Interno, a ...

Presidente Marini incontra Ministro Grillo : PERUGIA - "Abbiamo molto apprezzato la immediata e leale collaborazione offerta dal ministro della sanità, Giulia Grillo, nell'interesse generale prima di tutto dei cittadini, per garantire la ...

Inchiesta Sanità - Ministro Grillo : "Invieremo task force" : "Nelle prossime ore invieremo una task force del ministero della Salute in Umbria per capire dal punto di vista sanitario la sicurezza delle cure nella Regione e la situazione dell'ospedale di Perugia.