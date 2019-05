Epcc | Alessandro Cattelan e il monologo su Blockbuster

Epcc : Alessandro Borghi e Cattelan cantano i Backstreet Boys (VIDEO) : EPCC 2019, Alessandro Borghi e Alessandro Cattelan cantano i Backstreet Boys. Ecco il video dalla puntata del 9 maggio (VIDEO) La puntata di ieri di E poi c’è Cattelan, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, tra gli ospiti, oltre a Giorgio Locatelli (che sarà ancora giudice di Masterchef) c’era anche l’attore Alessandro Borghi. Oggi quasi sempre sui titoli di giornali per gli ultimi progetti dell’attore, come Sulla Mia ...

Epcc - Enrico Mentana gioca a Guess My Hater con Alessandro Cattelan (VIDEO) : EPCC 2019, Enrico Mentana era l’ospite a sorpresa della puntata del 2 maggio, con Alessandro Cattelan si è sottoposto al gioco “Guess my Hater” (VIDEO) La puntata di ieri di E poi c’è Cattelan, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, aveva un che di misterioso, visto che tra gli ospiti c’era un personaggio famoso che non è stato rivelato. L’ospite misterioso era Enrico Mentana che insieme a Alessandro ...

Epcc : Alessandro Cattelan e Paola Cortellesi regalano uova di Pasqua a dei bambini (VIDEO) : EPCC, Alessandro Cattelan e Paola Cortellesi regalano le uova di Pasqua con sorprese bruttissime a dei bambini (VIDEO) Ieri è andata in onda una nuova puntata di EPCC (E poi c’è Cattelan), il programma di Alessandro Cattelan in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Tra gli ospiti della serata c’era l’attrice Paola Cortellesi, che si è prestata a un giochino spietato con il conduttore. È appena passata la Pasqua. I bambini hanno ...

Epcc - su Sky Uno torna in prime time lo show di Alessandro Cattelan. : Nuova edizione per E POI C’È CATTELAN, l’unico late night da prima serata della tv italiana. Dopo il successo del debutto in prime time con la precedente edizione del suo show, Alessandro Cattelan torna dall’11 aprile ogni giovedì per otto settimane su Sky Uno con le interviste di culto e le gag che hanno fatto la fortuna della produzione originale Sky giunta...

Epcc 2019 : ospiti - anticipazioni e quando inizia con Alessandro Cattelan : EPCC 2019: ospiti, anticipazioni e quando inizia con Alessandro Cattelan Storie, sketch, interviste. Questo e molto altro per la sesta edizione di EPCC 2019 E Poi C’è Cattelan. Il programma di Alessandro Cattelan, giunto alla sesta edizione, che torna sugli schermi giovedì 11 aprile dalle 21.15 su Sky Uno per un totale di 8 puntate. Disponibile anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV. EPCC 2019, ...

Alessandro Cattelan a Blogo : "Epcc? I guizzi creativi arriveranno in ogni puntata" (video) : Nuova edizione di E poi c'è Cattelan in arrivo su SkyUno. Alessandro Cattelan, a partire dal prossimo 11 di aprile (alle ore 21:15) e per un totale di otto settimane, ritornerà in onda con il suo late show ricco di ospiti, sketch e siparietti che l'hanno reso uno dei format più riconoscibili e originali della televisione italiana. Alessandro Cattelan a TvBlog: 'Con EPCC a Teatro abbiamo sperimentato ...

Alessandro Cattelan incontra Jimmy Fallon per la prima di #Epcc : Alessandro Cattelan, Jimmy Fallon E poi c’è (Alessandro) Cattelan… che vola a New York. Il late show targato SkyUno sta per tornare in onda con la sua sesta stagione, il cui debutto si preannuncia peculiare per la storia del programma. Il padrone di casa, Alessandro Cattelan, per inaugurare questo nuovo ciclo di puntate, si è recato personalmente a NY per intervistare Jimmy Fallon, l’attore comico statunitense popolare per il suo ...