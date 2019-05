Roma : 22 arresti tra i Casamonica - business illegali da 100mila euro al mese : I carabinieri di Roma hanno arrestato 22 persone, tra le quali alcuni membri della famiglia dei Casamonica: l’accusa è di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini, il clan agiva prevalentemente nella zona di via del Quadraro e Porta Furba ed aveva un business illegale mensile di oltre 100.000 euro. Esulta il ministro Matteo Salvini, appena appresa la notizia che su richiesta della ...

Roma - colpo ai Casamonica : 22 arresti : 8.20 Altro duro colpo dei Carabinieri contro i Casamonica. E' di 22 arresti (21 in carcere e uno ai domiciliari) il bilancio della nuova operazione. Accertata l'esistenza di un'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti principalmente nella zona di Via del Quadraro e Porta Furba a Roma, per un giro di affari di oltre 100mila euro al mese L'organizzazione, oltre ai capi riconducibili ai Casamonica, era costituita da altri individui, ...

Clan Casamonica - altri 23 arresti a Roma. Un pentito : “Sono temuti e rispettati” : Nuovi blitz dei carabinieri contro presunti appartenenti al 'Clan' Casamonica. I militari del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo 23 misure cautelari, emesse dal gip di Roma su richiesta della procura di Roma, nei confronti di appartenenti alle famiglie Casamonica, Spada e Di Silvio, tra cui 7 donne. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di estorsione, usura, intestazione fittizia di beni, spaccio di stupefacenti. ...

Arresti Casamonica - il taglieggiato : “Con Alemanno sindaco Luciano prese 30mila euro per mediare a Castel Romano” : “Luciano Casamonica prese 30.000 euro e 3.000 euro al mese ai tempi di Alemanno sindaco per fare da mediatore fra le etnie del campo rom di Castel Romano”. A raccontarlo agli inquirenti è stato Christian, una delle vittime delle estorsioni del clan Casamonica, come erge dall’operazione “Gramigna bis” condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Roma, che ha permesso alla Procura di Roma di ordinare l’arresto di 23 persone per lo più ...

