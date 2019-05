Il “Fenomeno” Ronaldo a gamba tesa | “perchè quando perde il Barcellona non è mai colpa di

sportfair

(Di giovedì 9 maggio 2019) Il Fenomenoha parlato delle colpe di Messi nell’uscita di scena deldalla Champions League Il Fenomenoè uno che di gare importanti ne ha giocate a bizzeffe. Il brasiliano ha colto l’occasione per bacchettare i cronisti rei d’aver coccolato un po’ troppo Messi negli ultimi giorni. L’uscita di scena deldalla Champions League è anche un po’sua: “Ahanno una grande squadra – ha dichiarato il Fenomeno a Marca – Hanno il miglior giocatore del mondo, Messi, e l’altro giorno ho sentito cheperdono èdi Valverde, Coutinho ma mai di Messi, Invecevincono è ildi Messi che vince. È una tremenda ingiustizia per tutti i giocatori e per lo staff tecnico. La partita? L’intensità del Liverpool non è stata una sorpresa per il, ​​ma è ...

