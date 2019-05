18 | 20 | Conte | Disponibilità di alcuni partner Ue a prendere i migranti

Protezione Civile - Conte : “Le vostre qualità sono il coraggio - l’abnegazione - la disponibilità tenute insieme dalla solidarietà - dall’altruismo” : “Un onore per me, prima ancora che un piacere, essere qui con le donne e con gli uomini della Protezione Civile che mettono a disposizione il loro tempo e le loro energie al servizio del prossimo, degli italiani e all’estero. Come presidente del Consiglio sono orgoglioso di essere a capo di questo dipartimento“. Queste le parole di Giuseppe Conte durante la cerimonia di conferimento dell’attestazione di benemerenza del ...