Un posto al sole | Leonardo non uscirà di scena definitivamente

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Sembrerebbe che la storia di Tommaso, in Unal, sia giuntaal capolinea con la sua morte, ma in realtà ci sono ancora molti misteri: a breve il personaggio interpretato da Erik Tonelli (Arena)momentaneamente di, ma tornerà molto presto e sembra proprio che la sua permanenza non sia proprio brevissima. Il suo personaggio diventerà sempre più importante nei prossimi sviluppi della soap e ci riserverà tantissime sorprese. Tommaso è morto davvero? Filippo e Roberto hanno riconosciuto il corpo di Tommaso in obitorio, quindi sembrerebbe che in effetti Tommaso Sartori sia morto. Ma allora come maitornerà sui nostri teleschermi? Per il momento non ci sono indiscrezioni in merito, ma lo scopriremo sicuramente molto presto. Roberto e i sensi di colpa nei confronti di Tommaso Stiamo assistendo a delle scene che probabilmente non ci ...

