STEM sì o no? Lo decide la pagella | ma anche il genere | i ragazzi doppiano le ragazze

Bambini dimenticati in auto : slitta l’obbligo dei siSTEMi antiabbandono. Tutti i rischi : Doveva scattare il 1° luglio. Ma per un intoppo burocratico salta «a data da destinarsi». Un rinvio pericoloso, in vista dell’estate. Il momento clou delle amnesie dissociative

Bambini dimenticati in auto : slitta l’obbligo dei siSTEMi antiabbandono : Doveva scattare il 1° luglio. Ma per un intoppo burocratico salta «a data da destinarsi». Un rinvio pericoloso, in vista dell’estate. Il momento clou delle amnesie dissociative

Astronomia : smentita la scoperta della prima esoluna al di fuori del SiSTEMa Solare : Kepler-1625b – un gigante gassoso più massiccio di Giove – non avrebbe una luna nella sua orbita. Due studi pubblicati su Astronomy Astrophysics , hanno smentito le prove della sua ipotetica esistenza che era stata ipotizzata in una ricerca a guida dell’astrofisico Alex Teachey, lo scorso ottobre. Nell’articolo in questione, pubblicato su Science Advances, si descrivevano una serie di diminuzioni della luminosità nella curva di luce della ...

Nino Caianiello - chi è “il capo del siSTEMa feudale” per le nomine della politica. “Io sono il sole - la terra mi gira intorno” : “Abbiamo in mano la provincia, punto. Io non mi muovo… io faccio il sole e la terra mi gira intorno”. Si esprime così Nino Caianiello, detto ‘il mullah’, parlando con uno dei suoi fedelissimi nel marzo del 2018. Una conversazione intercettata dagli inquirenti che hanno messo in luce il sistema corruttivo che ruotava attorno alla figura del ras gallaratese di Forza Italia. Il quadro tracciato nelle carte dell’inchiesta descrive nel ...

Importanti novità per la salute dei piloti : General Electric collabora con Clinica Mobile con due siSTEMi ecografi portatili di ultima generazione : Per i piloti di MotoGp e Superbike nuove tecnologie d’avanguardia ed ecografi portatili grazie alla collaborazione tra Clinica Mobile e General Electric Tecnologie d’avanguardia per la salute dei piloti del Motomondiale e della Superbike. Clinica Mobile, il gruppo medico ufficiale del Campionato del Mondo di MotoGP e SuperBike, per la stagione 2019 si avvale della collaborazione della divisione medicale di General Electric ...

Fed - siSTEMa finanziario americano resiliente ma vulnerabile : Infine le tensioni commerciali, la problematica della Brexit che risulta andare per le lunghe, ed il rallentamento dell'economia mondiale sono citati come potenziali shock economici che potrebbero ...

A Milano STEM in the city - il futuro della tecnologia è rosa : ... sono Roberta Cocco, assessora alla Trasformazione Digitale del Comune di Milano, Mirta Michilli, direttore generale della Fondazione Mondo Digitale e Barbara Caputo, professore ordinario al ...

Milano - parte la maratona delle STEM : al Corriere arrivano le «Innovatrici» : Tanti modelli, da tutto il mondo, sono stati presentati anche all'inaugurazione della «maratona delle Stem». Come Ellen Stofan , che lavora alla Nasa. O Priya Burci , che attraverso l'associazione ...

#STEMINTHECITY. A MILANO 'THIS IS 18' - L'INIZIATIVA DEL NEW YORK TIMES CHE INVITA LE RAGAZZE A RACCONTARE SU INSTAGRAM LA MAGGIORE ETÀ : L'evento, inaugurato ad aprile, è dedicato nell'anno del Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci al tema 'Arte e Scienza', a testimonianza del legame tra ricerca scientifica ed espressione ...

L’innovazione agricola può trasformare radicalmente i nostri siSTEMi alimentari : L’innovazione agricola può svolgere un ruolo chiave nel crare un modno libero dalla fame. Questo il messaggio della FAO al Seeds and Chips Global Food Innovation Summit dove l’agenzia dell’ONU ha presentato alcune delle sue soluzioni innovative per un’agricoltura sostenibile. “L’innovazione agricola è un cardine che può trasformare radicalmente i nostri sistemi alimentari, fornire opportunità di fare impresa e ...

A Milano parte la maratona di STEMintheCity : tre giorni di eventi tra arte e scienza - : arte e scienza dunque, e dove se non a Milano? «Leonardo è venuto a Milano, e ci ha vissuto per vent'anni, perché qui poteva proprio coniugare al meglio arte e scienza», ha detto il sindaco Beppe ...

La storia di Sabrina a 'I Fatti Vostri' : 'BeSTEMmio in pubblico - ma sono malata' : Sabrina Marchetti ha 53 anni ed è affetta dalla Sindrome di Tourette . La donna, che vive in Abruzzo, ha raccontato la sua storia alla trasmissione di Rai due 'I Fatti Vostri' spiegando che mostrarsi ...

Sanità : liste d'attesa e accessi ai PS - 'temi caldi' del siSTEMa sanitario siciliano (3) : (AdnKronos) - Altra criticità del SSN sono gli accessi al Pronto Soccorso, diventati una soluzione per accedere più rapidamente alle prestazioni sanitarie. In base a quanto emerso dalla ricerca, oltre il 50% degli italiani ricorre ai Ps quando non trova una risposta dalla medicina territoriale mentr

Sanità : liste d'attesa e accessi ai PS - 'temi caldi' del siSTEMa sanitario siciliano (2) : (AdnKronos) - Dal punto di vista dei cittadini, le liste d’attesa rappresentano una rilevante inefficienza del SSN, non solo perché generano ansie e disagi ai pazienti e alle loro famiglie, ma soprattutto perché sono la prima causa di rinuncia alle cure e concorrono ad alimentare da un lato la spesa