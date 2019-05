Insulti razzisti dall' arbitro a un giocatore di colore

Milan-Lazio - il club rossonero sugli Insulti razzisti : 'condanniamo ogni forma di discriminazione' : Nel corso dei suoi 120 anni di storia il club rossonero ha sempre onorato i valori dello Sport, del rispetto e dell'inclusione, ponendoli alla base di tutte le proprie attività. La società intende ...

Caterina Balivo - Insulti razzisti per una foto su Instagram : Caterina Balivo , in occasione delle festività pasquali, è tornata per qualche giorno nella sua Napoli. E, ovviamente, come accade in questi casi la nostalgia della sua terra d'origine ha preso ...

Chelsea-Burnley - Insulti razzisti contro Maurizio Sarri : 'Italiano di mer***' : La Football Association valuterà il referto dell'arbitro di Chelsea-Burnley per decidere se aprire un'inchiesta sulla denuncia dei Blues, secondo cui Maurizio Sarri è stato più volte definito ' ...

Chelsea-Burnley - Insulti razzisti contro Maurizio Sarri : "Italiano di mer***" : La Football Association valuterà il referto dell’arbitro di Chelsea-Burnley per decidere se aprire un’inchiesta sulla denuncia dei Blues, secondo cui Maurizio Sarri è stato più volte definito «italiano di m***» da un membro dello staff tecnico degli ospiti. L’allenatore ex Napoli, espulso nel nervos

Manchester United - Insulti razzisti contro Ashley Young : Ancora un episodio di razzismo, stavolta accaduto sui social e che ha visto coinvolto il calciatore del Manchester United Ashley Young. Dopo l'eliminazione contro il Barcellona, il terzino inglese è stato vittima di insulti razzisti su Twitter. La società ha fatto sapere di essere già al lavoro per identificare i responsabili.

Koulibaly solidale con Gouano vittima di Insulti razzisti : Con un post su Instagram Koulibaly ha sottolineato la sua solidarietà a Prince-Desire Gouano capitano dell’Amiens che durante la partita di Ligue 1 col Digione e Amiens è stato oggetti di insulti razzisti da parte di una parte dello stadio. L’arbitro ha prontamente sospeso la partita. Anche il difensore del Napoli era stato vittima di un episodio simile durante la partita con l’Arsenal, insultato in un video che è diventato ...

L’Arsenal ha avviato un’indagine nei confronti di un tifoso che si è ripreso mentre rivolgeva Insulti razzisti contro il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly : La squadra di calcio inglese dell’Arsenal ha aperto un’indagine nei confronti di un tifoso che si era fatto un video mentre, all’Emirates Stadium durante la partita di Europa League contro il Napoli, rivolge degli insulti razzisti contri il difensore Kalidou

Insulti razzisti a Koulibaly - l’Arsenal apre un’indagine dopo la gara di ieri [DETTAGLI] : L’Arsenal ha aperto un’indagine per individuare il tifoso londinese protagonista di Insulti razzisti verso il difensore del Napoli Koulibaly durante la sfida di Europa League di ieri sera. Il club inglese, attraverso un comunicato, ha voluto prendere le distanze da questo gesto. Ecco la nota: “Condanniamo duramente l’utilizzo di ogni linguaggio razzista e abbiamo aperto un’indagine per identificare il ...

