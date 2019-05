Google migliora ARCore che accoglie LG G8 ThinQ e V50 ThinQ tra i dispositivi supportati

Google Chrome 75 beta migliora il tema scuro e porta tante altre novità : Google Chrome 75 beta per Android disponibile tramite APK: scopriamo tutte le novità della futura versione di Google Chrome, tra cui migliorie al tema scuro. L'articolo Google Chrome 75 beta migliora il tema scuro e porta tante altre novità proviene da TuttoAndroid.

Google Foto chiede l'aiuto degli utenti per il riconoscimento dei volti, per migliorare il proprio algoritmo dedicato sia alle persone sia agli animali.

Le videochiamate di gruppo sono state individuate nei test di Google Duo lo scorso dicembre e ora la funzionalità è disponibile in alcuni paesi selezionati come l'Indonesia e attualmente supporta un massimo di quattro partecipanti. A partire da ieri gli utenti Instagram possono utilizzare il nuovo adesivo del quiz nelle storie per chiedere ai loro amici e follower di rispondere a una domanda tramite scelta multipla. Gli utenti Andoid di ...

Negli ultimi mesi Nest è stata tormentata da storie di hacking delle sue fotocamere di sorveglianza a causa di una cattiva gestione delle password e il loro riutilizzo, con Google che incoraggiava all'autenticazione a due fattori e resettava attivamente le password compromesse, ma un nuovo rapporto rivela che gli account Nest potrebbero utilizzare i log-in di Google.

I possessori di un Samsung Galaxy S9 o S9 Plus ma anche di un Galaxy Note 9 saranno ben lieti di sapere che, a loro disposizione, c'è un nuovo strumento utile per catturare foto più che mai soddisfacenti anche in notturna o comunque in condizioni di scarsa luminosità. In molti conoscono già Google fotocamera ma ora il tool in questione (opportunamente modificato) è stato adeguato ulteriormente proprio alle specifiche hardware dei due top di ...

continua la trasformazione di Ricerca Google, con un look in Material Theme, informazioni aggiuntive più dettagliate e molto altro.

La nuova versione di Google Contatti porta un nuovo modo per attivare la modalità scura e un paio di aggiornamenti minori.

Google Maps suggerisce gli indirizzi copiati negli appunti e nel frattempo si prepara ad introdurre significativi miglioramenti per le Local Guide.

Google Pay riceve un aggiornamento che applica il Material Theme all'interfaccia dell'applicazione allineandosi con il look delle altre app Google recentemente ridisegnate. Ora gli utenti potranno anche dividere un conto tra un massimo di cinque dei propri contatti tramite una richiesta di gruppo avviata da un tocco su un acquisto recente, in modo che possano pagare un conto prima di essere rimborsati da amici o familiari.

Google ha annunciato il miglioramento del dashboard delle app Documenti, Fogli e Presentazioni con l'aggiunta della cronologia di condivisione e l'analisi dei commenti

Il motore di Ricerca di Google sta testando due nuovi comandi "prima:" e "dopo:" per filtrare direttamente dalla casella di Ricerca. Ecco come funzionano

Google Drive riceve in maniera più diffusa il Matherial Theme, che per alcuni include la modalità scura, uno scanner documentale migliorato e l'integrazione con DocuSign.

Dal 2014 Google pubblica un report annuale incentrato sulla sicurezza della piattaforma Android e da alcune ore è disponibile l'edizione 2018. Ecco tutti i dettagli

Nelle scorse ore il team di Google ha annunciato di avere reso più facile l'autenticazione a due fattori negli account G Suite. Scopriamo insieme tutti i dettagli