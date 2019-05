Giro : si parte a Bologna con serata show in piazza Maggiore : Sarà una grande festa di sport, ma non solo. La partenza da Bologna del Giro d'Italia, in programma sabato con la breve cronoscalata dal centro al santuario di San Luca, sarà anticipata la sera di giovedì 9 maggio dalla ...

Giro : a Bologna show in piazza Maggiore : ANSA, - Bologna, 8 MAG - Sarà una grande festa di sport, ma non solo. La partenza da Bologna del Giro d'Italia, in programma sabato con la

Giro d’Italia - prima tappa Bologna : cronometro con scalata sul San Luca - in tv su Rai 2 : Sabato 11 maggio la grande partenza del Giro d'Italia edizione numero 102 sarà da Bologna, città che torna ad essere sede inaugurale della Corsa Rosa un quarto di secolo dopo l’edizione del 1994, che vide Endrio Leoni vincitore di quella prima tappa e il russo Evgenij Berzin trionfatore finale davanti a Marco Pantani. La prima tappa del Giro 2019 sarà una breve ma impegnativa cronometro individuale collinare, che si svolgerà sulla distanza di ...

Giro d'Italia 2019 - partenza da Bologna. Traffico - divieti e bus deviati : Bologna, 6 maggio 2019 - La settimana di modifiche alla viabilità in attesa del Giro d'Italia , che sabato 11 maggio parte da Bologna , piazza Maggiore, , scatta oggi. Da stanotte , e proseguono fino ...

Il 102° Giro d'Italia partirà da Bologna : Sesto Potere, - Bologna - 6 maggio 2019 - L'edizione numero 102 del Giro d'Italia organizzato da RCS Sport partirà da Bologna, dove sabato 11 e domenica 12 maggio si svolgeranno la prima e la seconda tappa. Giro d'Italia La prima tappa, in programma nel pomeriggio di sabato 11 maggio, è una ...

Giro d'Italia - seconda tappa Bologna-Fucecchio : percorso con saliscendi nel finale : Domenica 12 maggio 2019 si correrà la 2ª tappa del 102° Giro d’Italia. La frazione in programma misurerà 205 Km e porterà i corridori da Bologna a Fucecchio. Si renderà omaggio a Gino Bartali, che, nella sua straordinaria carriera, ha vinto per 3 volte la corsa rosa (1936, 1937, 1946). I corridori percorreranno le “sue” strade in una tappa caratterizzata da saliscendi. Nell’attesa della corsa, giovedì scorso è andato in scena uno spettacolo ...

Giro d'Italia - prima tappa a Bologna : cronometro con arrivo in salita sul San Luca : Pochi giorni di attesa per l’inizio del 102° Giro d’Italia. L’appuntamento con la 1ª tappa della corsa rosa è fissato per sabato 11 maggio 2019. Si comincerà con una cronometro breve (8 km) sul territorio di Bologna, che sarà allo stesso tempo impegnativa: l’arrivo sarà in salita al Santuario di San Luca. Si partirà subito alla grande, con una frazione contrassegnata da 3 stelle di coefficiente, al termine della quale si avrà già una classifica ...

Bologna - un Girone in paradiso : Sì, da un girone a un altro Sinisa e la sua squadra il mondo Bologna lo hanno addirittura capovolto seguendo giorno dopo giorno questi concetti e questi principi. E' vero che ancora non possono fare ...

Giro d'Italia - meno di un mese al via da Bologna : Gavia e Mortirolo per la tappa più dura : Una volta archiviate le classiche del Nord, proseguiranno gli appuntamenti di ciclismo in avvicinamento al Giro d’Italia. La 102ª edizione della corsa rosa si svolgerà dall’11 maggio al 2 giugno prossimi. In programma 21 tappe, per un totale di 3.518,5 Km da percorrere. La partenza sarà fissata da Bologna, con una cronometro individuale di 8,2 Km che giungerà in cima al santuario di San Luca. A caratterizzare questa 1ª tappa saranno i 2 Km ...

Giro d’Italia 2019 - seconda tappa Bologna-Fucecchio : finale mosso e sprint non scontato : Domenica 12 maggio, seconda tappa del Giro d’Italia 2019 da Bologna a Fucecchio. Sono ben 200 i chilometri in programma dal capoluogo emiliano alla cittadina fiorentina. Si preannuncia una frazione decisamente variegata, con la prima parte della corsa in continua ascesa fino al km 50, dove troviamo lo scollinamento appenninico de La Serra, sul confine tra l’Emilia-Romagna e la Toscana; da qui in poi ci sarà una lunga discesa in ...

Giro d’Italia 2019 - prima tappa Bologna-Bologna : cronometro individuale con il San Luca : Comincia il nostro percorso di avvicinamento verso il Giro d’Italia 2019: andremo a mano a mano a presentare tutte le frazioni nel dettaglio per quanto riguarda la Corsa Rosa che prenderà il via il prossimo 11 maggio. Iniziamo ovviamente con la prima tappa, una cronometro individuale di 8 chilometri in quel di Bologna: andiamo a scoprirla. prima tappa: Bologna-Bologna Percorso Un inizio abbastanza particolare: soli otto chilometri a ...

Giro d’Italia 2019 - la prima tappa si disputerà al tramonto! Maglia rosa a Bologna dopo le 20.00 : La prima tappa del Giro d’Italia 2019 si disputerà al tramonto, la cronometro individuale di Bologna (8 km con gli ultimi due che si arrampicano verso il Santuario di San Luca) andrà infatti in scena nel tardo pomeriggio e in prima serata. I big in lotta per la Maglia rosa scatteranno tra le ore 19.30 e le ore 20.00: in quel frangente potremo gustarci la prima sfida tra Vincenzo Nibali, Tom Dumoulin, Simon Yates, Egan Bernal, Alejandro ...