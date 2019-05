Formula 1 – Albon conosce a fondo Leclerc | il pilota Toro Rosso ammette | “vi svelo il

sportfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019)il segreto di Charles: le parole del giovanedellaha dimostrato sin dalla prima gara della stagione 2019 di1 di avere grande talento. Il giovane monegasco non è ancora riuscito ad ottenere il risultato tanto desiderato, ovvero la vittoria, sfumata in Bahrain a pochi giri dal termine della gara per un problema tecnico alla sua SF90. Photo4 / LaPresse IlFerrari non ha però intenzione di darsi per vinto e, nonostante le quattro storiche doppiette Mercedes, è motivato a far bene per lottare con i migliori, puntando al titolo.è giovane e talentuoso e ha anche qualche curioso segreto, svelato da, che ha gareggiato con lui in2: “io lo conosco sin dall’epoca dei kart e posso dire che possiede un’arma vincente. Lui avverte immediatamente il grip anche quando piove e non ha alcuna debolezza sia ...

