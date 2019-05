corrieredellosport

(Di mercoledì 8 maggio 2019) ANSA, - ROMA, 8 MAG - A chi ipotizza un ritorno alle valute nazionali precedenti l'"voi semplicemente rispondereste con una" e "a proposito, io sarei con voi". Così il presidente della Bce,...

contribuenti : Draghi, risata per chi vuole pre-euro - CretellaRoberta : Draghi, risata per chi vuole pre-euro: Presidente Bce a consegna premi a studenti - fisco24_info : Draghi, risata per chi vuole pre-euro: Presidente Bce a consegna premi a studenti -