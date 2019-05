Attacco hacker | violate mail 30mila avvocati | c’è anche la Raggi

Daniele Adani - dopo la lite con Allegri lascia Sky Sport per Dazn con Diletta Leotta : ma era un Attacco hacker : Daniele Adani pronto a lasciare Sky Sport: è l’indiscrezione trapelata qualche ora fa sul sito CalcioNapoli24.it, secondo cui per l’opinionista televisivo sarebbe pronto un contratto con Dazn, la piattaforma che detiene i diritti di alcune partite della Serie A dove è già approdata Diletta Leotta. In realtà però, la notizia non è vera ma è il frutto di un attacco hacker ai danni del sito: “Per fortuna per Lele la news non è ...

Anonymous Italia - Attacco hacker agli account mail di 30mila avvocati tra cui quello della sindaca Virginia Raggi : Anonymous Italia viola gli account di posta elettronica certificata di 30mila avvocati iscritti all’Ordine di Roma, incluso quello della sindaca Virginia Raggi. Il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) della polizia postale è al lavoro per acquisire dati ed elementi per le indagini successive, anche se al momento in procura non è stato formalmente aperto un fascicolo di ...

Anonymous - Attacco hacker alle mail di 30mila avvocati romani. C'è anche la Raggi : attacco di Anonymous Italia alla posta elettronica certificata di 30.000 avvocati iscritti all'Ordine di Roma. Tra i dati diffusi ci sono anche le mail della sindaca della Capitale, Virginia Raggi . ...

Blackout sul web - social nel mirino : Attacco hacker contro Facebook : Ieri, per tre ore, i trend topic sulla rete sono diventati #Facebookdown, #instagramdown e #whatsappdown. Per tre ore - dalle 12 italiane fine alle 15 - sono andati in Blackout sui server di Europa,...

Un Attacco hacker ha reso possibile la violazione di molti account di posta elettronica gestiti da Microsoft : Microsoft ha iniziato a inviare avvisi a diversi suoi utenti che utilizzano i servizi di posta elettronica Outlook.com, in seguito a un attacco hacker che potrebbe avere compromesso le loro informazioni per mesi. La società non ha specificato il numero

Papaboys sotto Attacco - hackerata pagina facebook con 300mila fans : Roma, 11 apr., askanews, - L'Associazione Nazionale dei Papaboys, che raccoglie migliaia e migliaia di associati, è stata vittima di un attacco hacker sul proprio canale facebook. Una pagina che, in ...

Hacker attaccò Rousseau - verso mediazione : ANSA, - MILANO, 09 APR - Inizierà il prossimo 18 aprile davanti al Tribunale di Milano il processo allo studente universitario di 26 anni che nell'agosto del 2017 riuscì ad introdursi con un attacco ...

Un Attacco hacker durato un anno ha colpito Bayer : The Bayer AG company logo (foto: Wolfgang von Brauchitsch/Bloomberg via Getty Images) L’azienda farmaceutica tedesca Bayer è stata vittima di un attacco informatico risalente agli inizi del 2018 e durato per un anno, fino a qualche settimana fa. All’inizio dello scorso anno l’azienda ha riscontrato un’infezione dei suoi sistemi causata da un malware. Dopo averlo monitorato e osservato di nascosto, il team di cybersecurity ha ripulito e ...

Quanti computer Asus sono stati colpiti dall'Attacco hacker? : Con un aggiornamento rilasciato nelle ultime ore, Asus? ha riparato il software utilizzato da degli hacker per ottenere l'accesso a “oltre un milione di dispositivi” prodotti dall'azienda taiwanese. A individuare il malware, a gennaio, erano stati gli esperti di Kaspersky, che avevano scoperto come dei criminali fossero riusciti a introdursi nei sistemi che rilasciano il software ufficiale del produttore di computer, sostituendolo con una ...

M5s - la Lega di Salvini si è divorata il partito di Di Maio : l'Attacco hacker cancella il sito ufficiale : È un periodaccio per il M5s di Luigi Di Maio, già alle prese con le scoppole elettorali che da mesi umiliano i grillini in ogni regione in cui si sono presentati. A godere ancora una volta è la Lega di Matteo Salvini, anche quando si mettono in mezzo gli hacker. Per tutto il giorno, come ha scoperto

Come si protegge un’auto di Formula 1 da un Attacco hacker : Alfa Romeo Sauber F1Alfa Romeo Sauber F1Alfa Romeo Sauber F1 Alfa Romeo Sauber F1 Alfa Romeo Sauber F1 Alfa Romeo Sauber F1 Alfa Romeo Sauber F1 Alfa Romeo Sauber F1 Alfa Romeo Sauber F1 Alfa Romeo Sauber F1 Alfa Romeo Sauber F1 Alfa Romeo Sauber F1 Alfa Romeo Sauber F1 Alfa Romeo Sauber F1 Alfa Romeo Sauber F1 Alfa Romeo Sauber F1 Alfa Romeo Sauber F1 Alfa Romeo Sauber F1 Alfa Romeo Sauber F1 Alfa Romeo Sauber F1 Alfa Romeo Sauber F1 Alfa Romeo ...

Gli hacker all'Attacco degli ospedali - sono a rischio i nostri dati sensibili? : L'Internet of Things è in procinto di esplodere da anni: quello degli elettrodomestici connessi è un settore che aspetta l'arrivo del 5G per fare il salto evolutivo finale che ci convinca finalmente a connettere tutti i dispositivi alla Rete. Un vantaggio per la nostra vita di tutti i giorni visto che tutto sarà a portata di app sullo smartphone, ma un bel rischio dal punto di vista della sicurezza. Sappiamo già che ...