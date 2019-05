Spara alla moglie e la uccide

Spara alla moglie durante una lite e la uccide : tragedia a Cave - vicino Roma : Nuovo femminicidio, questa volta alle porte di Roma. A dare l'allarme ai carabinieri alcuni vicini che intorno alle 12 hanno sentito Sparare. I militari hanno accertato che un uomo ha...

Napoli - la camorra terroristica Spara in mezzo alla gente. E il ministro Salvini è inadeguato : L’onda di rabbia, dolore, indignazione, in queste ore difficili e sofferte, travolge Napoli. C’è scoramento, disillusione e senso di sconfitta in chi ogni santo giorno dà il proprio contributo per non far ammainare definitivamente la bandiera della speranza in una città disperata. Una “creatura”, Noemi, di appena 4 anni, combatte a muso duro la battaglia della vita nel reparto di terapia intensiva pediatrico ...

Nigeriana Spara alla finanziera. Il pm : "Non è tentato omicidio" : Angelo Scarano La donna dopo essere stata arrestata con 71 ovuli di droga, in ospedale ha aggredito il militare. Ma i giudici la "salvano" Dopo aver disarmato un militare delle fiamme gialle ha sparato usando la pistola di ordinanza. Ma per la Nigeriana non scatta l'accusa di tentato omicidio. Questa storia arrivada Treviso. Blessing Rapuruchoukwu Okofor fermata all'aeroporto di Treviso con 74 ovuli di droga nello stomaco è stata ...

Finanziere uccide la moglie davanti alla figlia 11enne e poi si Spara. 'Lei voleva lasciarlo' : Dramma della gelosia in provincia di Pavia. Ha accoltellato a morte la moglie di 38 anni e poi si è tolto la vita sparandosi con la pistola d'ordinanza. L'omicidio-suicidio è avvenuto la notte scorsa ...

Finanziere uccide la moglie davanti alla figlia 11enne e poi si Spara. «Lei voleva lasciarlo» : Dramma della gelosia in provincia di Pavia. Ha accoltellato a morte la moglie di 38 anni e poi si è tolto la vita sparandosi con la pistola d'ordinanza. L'omicidio-suicidio...

Ragusa - agente Spara alla moglie e poi si toglie la vita - lasciano due figlie piccole : "Sto uccidendo Alice, prendetevi cura delle bambine": l'ultima telefonata di pochi secondi nel cuore della notte tra domenica e lunedì, l'ha fatta a sua madre Simone Cosentino, assistente capo della Polizia di Stato di 42 anni in servizio alle volanti alla Questura di Ragusa. Le ha chiesto di fare da madre alle sue due nipotine, prima di impugnare la pistola d'ordinanza e uccidere la moglie Alice Bredice, di 33 anni, per poi togliersi la ...

Conto alla rovescia per il Roscigno Fest " Festa dell'aSparago selvatico. : Cinque giorni di degustazioni dell'asparago e di altre bontà locali, di visite guidate al borgo abbandonato di Roscigno Vecchia e al sito archeologico di Monte Pruno, di spettacoli musicali e di ...

Un post su fb poi il dramma : poliziotto Spara alla moglie che dorme e si toglie la vita : Presunto caso di omicidio-sucidio nella notte a Ragusa. L'uomo avrebbe sparato con la pistola d'ordinanza

Omicidio suicidio a Ragusa - poliziotto Spara alla moglie che dorme e poi si toglie la vita : Omicidio suicidio a Ragusa: un capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura ha prima sparato alla moglie che stava dormendo e poi si è tolto la vita nella loro abitazione. La coppia aveva due figli di 6 e 7 anni. Ancora ignoti i motivi che l'hanno spinto a compiere il drammatico gesto.

Mi voleva avvelenare! 22enne Spara alla madre con un’arma rudimentale : Un ragazzo di 22 anni di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, ha sparato un solo colpo alla madre con un'arma rudimentale realizzata con piccoli tubi per l'acqua convinto che lei volesse avvelenarlo. La donna è stata ferita di striscio alla testa ma non è in pericolo di vita. L'aggressore, dopo aver tentato la fuga, è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, l'aggressore ...

Agrigento : Spara alla madre alla testa con arma rudimentale - arrestato : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - spara alla madre alla testa con n'arma rudimentale convinto che la donna lo volesse avvelenare. E' accaduto a Palma di Montechiaro, piccolo centro dell'agrigentino, dove i Carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 22 anni. L'arma è stata costruita con piccoli tubi per

"Voleva avvelenarmi" - Spara alla madre alla testa : spara alla madre alla testa con un'arma rudimentale convinto che la donna lo volesse avvelenare . E' accaduto a Palma di Montechiaro, piccolo centro dell'agrigentino, dove i Carabinieri hanno ...

Spara per sbaglio alla sorellina - muore : 0.00 Un bimbo di 4 anni ha ucciso per errore sua sorella di 6 anni. E' successo ad Atlanta, nello Stato Usa della Georgia. Lo sparo è partito mentre i due bambini si trovavano in auto davanti a casa:con la madre sarebbero dovuti andare a una partita di baseball del maschietto. L'automobile non partiva,quindi la donna è scesa per verificare quale fosse il problema: il bimbo ha preso la pistola che si trovava sul cruscotto e ha Sparato ...

Messina - raccoglie gli aSparagi accanto alla ferrovia : 57enne travolto e ucciso dal treno : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina in Sicilia, precisamente in provincia di Messina, sulla tratta ferroviaria Barcellona Pozzo di Gotto - Patti, all'altezza della stazione di Novara - Montalbano - Furnari. L'infrastruttura ricade nella frazione di San Biagio di Terme Vigliatore. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un convoglio ha travolto e ucciso accidentalmente una persona, precisamente un 57enne, il quale ...