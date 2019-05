Si frattura un dito | al pronto soccorso arrivano i vigili del fuoco per toglierli

Beach volley - World Tour 2019 : frattura ad un dito per Daniele Lupo : stop di almeno 30 giorni : Anche quest’anno il mese di aprile si rivela disastroso per la coppia numero uno del Beach volley italiano Daniele Lupo e Paolo Nicolai. A fermarsi ai box è costretto ancora una volta Daniele Lupo, che in allenamento si è procurato una frattura del quarto metacarpo della mano destra. Un infortunio non grave di per sè ma che costringerà il vice campione olimpico a fermarsi per almeno un mese. Tra 30 giorni ci sarà un nuovo controllo ...