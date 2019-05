Salvini | “Con i Cinque Stelle c’è una spaccatura | non solo su Siri” 

Il gelo di Salvini : “Conte non ha più la mia fiducia. È un carnefice” : Se c’è una cosa che manda in bestia Matteo Salvini è quella di essere minacciato, di dover subire un diktat, una scelta non concordata ma comunicata, come ha fatto il premier. Che poi Giuseppe Conte gli abbia fatto sapere della sua decisione sulle dimissioni di Armando Siri attraverso Giancarlo Giorgetti, sms o tentativi di telefonate non andati a ...

Chieste le dimissioni di Siri da Giuseppe Conte - Di Maio : “Contento - spero che per Salvini sia superato il caso” : Sembra esserci una svolta nella questione Siri, il premier Conte ha deciso, Luigi Di Maio Contento Dopo la decisione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che vuole le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, interviene anche il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio: “Non esulto, non è una vittoria, sono Contento perché … Continue reading Chieste le dimissioni di Siri da Giuseppe Conte, ...

Governo ultime notizie : “Contatti Salvini-Berlusconi per far cadere il M5S” : Governo ultime notizie: “Contatti Salvini-Berlusconi per far cadere il M5S” Contatti tra la Lega e Berlusconi per far cadere il Governo. L’accusa non viene da un media politicamente schiarito, né da una fonte anonima. No, la fonte in questo caso è il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio. L’affondo in un recente post pubblicato su Facebook nella mattinata di venerdì 19 aprile 2019. Segnali di una crisi imminente ai vertici del ...

Siri indagato - Toninelli ritira le deleghe. Salvini : “Piena fiducia”. Conte : “Contratto ha codice etico - chiederò chiarimenti” : L’inchiesta per corruzione che coinvolge il sottosegretario leghista Armando Siri spacca la maggioranza. Mentre si consuma lo scontro a distanza tra i due vicepremier sull’opportunità o meno delle dimissioni, Danilo Toninelli, in qualità di ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disposto il ritiro delle deleghe a Siri. È il primo effetto della “linea intransigente” annunciata da Luigi Di Maio: “Se i fatti ...

Migranti - Pd a Salvini : “Mente sui rimpatri - ne promise 500mila”. Il ministro : “Con me sbarchi ridotti del 92%” : Scontro nel corso del question time tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il Partito democratico in tema di rimpatri e decreto Sicurezza. Il ministro ha sottolineato il numero dei rimpatri volontari assistiti: “Dal primo gennaio a oggi ne sono stati fatti 1.283”, per poi rivendicare come, a suo dire, la riforma del sistema Sprar “non sia una limitazione del diritto di accedere al modello di accoglienza, ma ...

Foggia - Salvini pubblica la foto del killer del carabiniere : “Contro la pena di morte ma…” : Matteo Salvini ha pubblicato su Facebook una fotografia dell'uomo arrestato con l'accusa di aver ucciso questa mattina a Cagnaro Varano, nella provincia di Foggia, il maresciallo Vincenzo Di Gennaro: "Io sono contro la pena di morte, ma un infame che ammazza un uomo, un carabiniere, che sta facendo il suo lavoro, non merita di uscire di galera fino alla fine dei suoi giorni".Continua a leggere

Milano - Salvini riunisce i sovranisti d’Europa (ma manca Le Pen) : “Confini e porti chiusi” : il videoracconto : “Vogliamo essere il primo gruppo, non vogliamo partecipare, vogliamo vincere”. Matteo Salvini lancia da Milano la campagna per le Europee insieme ai tedeschi dell’Afd, ai finlandesi del Finnis Party e ai danesi del Dansk Folkeparti. Punto centrale del programma sarà la difesa dei confini dell’Unione Europea: “Dobbiamo rafforzare i confini esterni e interni dell’Unione – dichiara Olli Kotro, del Finns Party finlandese – Schengen ha ...

Di Maio : “Con Salvini lavoro benissimo. I problemi nascono su temi ideologici - a volte di ultradestra” : “Questo governo, quando lavora sui fatti lavora bene, e io lavoro benissimo con Salvini e la Lega. Abbiamo problemi quando parliamo di temi ideologici che a volte sono di ultradestra“. Lo dice, ricordando il Congresso di Verona della scorsa settimana e le alleanze in Europa della Lega con chi nega la Shoah, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a Ivrea. L'articolo Di Maio: “Con Salvini lavoro benissimo. I problemi ...

Governo - Di Maio a Salvini : “Convivenza? Potrebbe andare meglio. Servirebbe più rispetto per le iniziative del M5s” : Matteo Salvini parla con la sicurezza del più forte: “Se qualche osservatore o analista pensa che io abbia convenienza a far saltare il Governo, dico di no. Non ho incassi personali o partitici. Il mio orizzonte dura 4 anni e tre mesi. Non ci sono lusinghe che possano farmi cambiare idea”. Come ha fatto ogni volta che ha vinto nell’ultimo anno (sempre), va in surplace: “Si sta meglio in due e non da soli. Poi si litiga, ...

Diciotti - Matteo Salvini : “Continuerò a lavorare senza paura - ho difeso l’Italia e i miei figli” : Matteo Salvini è intervenuto in Aula a Palazzo Madama, dove oggi si svolgerà la votazione per il caso Diciotti, per cui il ministro degli Interni è accusato di sequestro di persona aggravato: "Il governo ha sviluppato misure e azioni per la lotta al contrasto dell'immigrazione clandestina e ringrazio i colleghi 5 Stelle perché le cose si fanno in due, evidentemente".Continua a leggere

Tav - Di Maio su La7 : “Conte la ridiscuterà con Francia e Ue. Salvini? Sue parole sono folclore. Non abbiamo mai litigato” : “Tav Torino-Lione? E’ urgentissima da 28 anni, da quando cioè c’era Andreotti, però, non si sa perché, questo governo deve decidere domani mattina, a differenza dei governi precedenti“. Così, a Dimartedì (La7), il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, risponde al conduttore Giovanni Floris sul caso Tav, mostrando un articolo de La Stampa, risalente al 15 ottobre 1991 e recante il titolo “L’attuale linea ...