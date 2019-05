I vigili del fuoco trovano il cadavere di un uomo sulla Rocca di Cavour

Maltempo : oltre 200 interventi dei vigili del fuoco in 48 ore nel modenese : Sono state oltre 200 le richieste di soccorso a cui hanno risposto i vigili del fuoco lungo l’Appennino modenese nelle ultime 48 ore a causa del Maltempo. Si è trattato, scrivono i vigili del fuoco su Twitter, per la maggior parte di interventi per il taglio di piante rese pesanti dalla neve. L'articolo Maltempo: oltre 200 interventi dei vigili del fuoco in 48 ore nel modenese sembra essere il primo su Meteo Web.

Gattini incastrati nel vano motore auto - salvati dai vigili del fuoco a Catanzaro : Catanzaro - La Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede Centrale è intervenuta questa mattina in via Girolamo Marafioti per recupero animali. Due Gattini rimasti incastrati nel vano ...

Si frattura un dito - al pronto soccorso arrivano i vigili del fuoco per toglierli l'anello in acciaio : I medici del pronto soccorso di Terni hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco di Terni per togliere un anello in acciaio dal dito appena fratturato di un ternano di 50 anni, che si era presentato ...

Sudafrica - outlook e opportunità alla vigilia delle elezioni : Tuttavia, le dinamiche politiche, strutturali e macroeconomiche che influenzano l'economia Sudafricana sono altamente complesse e in evoluzione. Uno sguardo più approfondito permette di svelare aree ...

Vicenza : vigili del fuoco - incendio ad impianto verniciatura conceria : Vicenza, 6 mag. (AdnKronos) - Alle 10 circa, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Chiampo ad Arzignano per l’incendio di una macchina spruzzatrice all’interno di una conceria. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi dal locale distaccamento e da Vicenza con un’autobotte e sette op

Vicenza : vigili del fuoco - salvate 4 persone all'interno di un vagone cisterna : Vicenza, 6 mag. (AdnKronos) - Alle 13.20, i Vigili del fuoco sono o intervenuti presso lo scalo ferroviario di Vicenza per soccorrere quattro persone, che si trovavano all’interno di un carro merci proveniente dalla Serbia. L’allarme è scattato in stazione quando alcune persone hanno sentito il rumo

Trail : I vigili del fuoco valdostani vincono la salita al World Trade Center di New York : Onore a tutti i colleghi caduti nel mondo'. Ricordando il collega scomparso Erik Mortara così ha scritto sulla sua pagina Facebook Roberto Fosson, vigile del fuoco valdostano professionista che con i ...

Maltempo - forte vento a Roma : evacuato il Bioparco - 120 interventi dei vigili del fuoco : evacuato il Bioparco di Roma a causa del vento forte. Sul posto pattuglie della polizia locale intervenute, secondo quanto si e’ appreso, su richiesta della direzione di evacuazione e chiusura per motivi di sicurezza. Diversi gli alberi e i rami caduti in strada e su auto in sosta. Tra questi in Lungotevere degli Alberteschi e in via Castro Pretorio sono stati centrati due taxi, ma fortunatamente senza provocare feriti. Raffiche di vento e ...

Feste vigiliane : l'ultima partita del Sindaco Andreatta : Andreatta, ma del resto la strategia politica non è mai stata una sua caratteristica, non si è accorto che l'appiglio di Stanchina era molto precario e che la presa di posizione era più un pretesto ...

vigili del Fuoco - la 'statalizzazione' si scontra con i silenzi della Regione Aosta - A quasi tre mesi dal referendum per tornare sotto l'... : A quasi tre mesi dal referendum per tornare sotto l'egida dello Stato , sfuggendo alla gestione regionale, i Vigili del Fuoco valdostani tornano a chiedere di essere ascoltati. Da un lato il Conapo , ...

Livorno : edificio pericolante - intervento dei vigili del fuoco : L'intervento dei vigili del fuoco in via Martiri a Livorno Ferraris Siamo a Livorno Ferraris. Sono da poco passate le 17.30 di oggi, venerdì 3 maggio,. Ad un tratto in via Martiri della Liberta, all'...

Conapo revoca lo sciopero nazionale dei vigili del Fuoco del 18 maggio : “Massima soddisfazione per il risultato dell’ incontro. Il fondo che il Ministro Di Maio ha dichiarato di voler istituire presso il Ministero del Lavoro è una risposta concreta verso i Vigili del Fuoco che quotidianamente rischiano la vita per la sicurezza degli italiani e che non possono continuare a essere il corpo peggio pagato. Si sono inoltre aperti importanti approfondimenti sulle penalizzazioni pensionistiche che i Vigili del Fuoco hanno ...

Maltempo Belluno - frana di Borsoi : intervento urgente dei vigili del Fuoco : La frana di Borsoi, in comune di Tambre nel bellunese, ha ripreso a muoversi rendendo necessario un intervento urgente per limitare il fenomeno. Nel pomeriggio sono previsti interventi dei Vigili del Fuoco di Belluno e Venezia per capire cosa succeda nei pozzi profondi 18 metri dove, con tutta probabilità, si è accumulata acqua e detriti che limitano il funzionamento dei pozzi dal diametro di 6 metri. “Stiamo monitorando il fronte di ...

Alla vigilia delle elezioni europee papa Francesco lancia la sfida al Sovranismo : Mentre fa il giro del mondo la foto di Orban e Salvini sotto un alto muro spinato simbolo eloquente di una Europa che impaurita dai migranti pensa di difendersi respingendoli, papa Francesco ha ...