Creme solari | si deve studiare cosa assorbe la pelle ma la loro utilità non è in dubbio

(Di martedì 7 maggio 2019) (foto: Getty Images) Da uno studio commissionato dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense sembra che alcune sostante attive (filtri) utilizzate nelle, invece di rimanere sulla superficie della, vengano assorbite e ritrovate nell’organismo in concentrazioni superiori ai limiti. Che significa? Non saltiamo a conclusioni affrettate: il fatto che vengano assorbite non significa che siano dannose, sottolineano convinti gli esperti, ma alla luce dei nuovi dati le aziende produttrici dovranno ora allestire test e fornire prove di sicurezza. Quindi niente panico e continuiamo a proteggerci dai danni del Sole, perché quelli sì che sono comprovati.Lo studio Quanto dei filtri(quelle molecole che sono in grado di assorbire o far rimbalzare i raggi ultravioletti del Sole) viene assorbito attraverso la? Molto più del previsto (e ...

