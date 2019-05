Conte alla Gazzetta | “Non sono un allenatore gestore Io voglio vincere”

ilnapolista

(Di martedì 7 maggio 2019) Sullauna lunga intervista ad Antoniofirmata da Walter Veltroni. Dall’amore per il calcio inculcatogli dal padre, noleggiatore di automobili e autista di pulmini scolastici, ma soprattutto ex presidente della Iuventina Lecce, che lo ha cresciuto “a pane e pallone” al ricordo della mamma sarta che si arrabbiava quando lui le sporcava gli abiti da sposa con il pallone di cuoio.E , naturalmente, il racconto di una carriera straordinaria, dgavetta nella Juventina, con un provino a 12 anni, e con il patto stretto con il padre di non trascurare mai gli studi.“Da lì in poi ho sempre abbinato campi di calcio e libri di studio, anche per dare soddisfazione della mia famiglia. Ho faticato, mai rimandato e mai bocciato, mafine milaureato in Scienze motorie con 110 e lode a Foggia. È stato un percorso parallelo che ho voluto sempre ...

