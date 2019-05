Casting per un nuovo format tv e per uno spettacolo del Teatro Instabile di Roma

Blastingnews

(Di martedì 7 maggio 2019) Selezioni tuttora in corso in tutta Italia per la ricerca di numerosi attori, attrici e figuranti, tutti maggiorenni e di ogni fascia di età, per realizzare une interessantetelevisivo che andrà poi in onda su varie reti tv locali, coprendo praticamente tutto il territorio nazionale. Sono inoltre ancora in corso le selezioni per la ricerca di attori e attrici per un importanteteatrale, diretto dal regista Gianni Leonetti e su testi di Shakespeare, che verrà messo in scena prossimamente a, presso ilUntelevisivo Per la realizzazions di untv che andrà poi in onda nel corso della prossima estate su numerose reti televisive locali, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori, attrici e figuranti. Le riprese verranno poi effettuate in varie città di ogni parte d'Italia. La richiesta in questione è ...

filippo898 : RT @IGT_official: Vi siete già iscritti ai Casting della nuova edizione di #IGT? Se non lo avete ancora fatto, non perdete più tempo perché… - angei_NANI : RT @iKON_Hanbin96: Intanto sul gruppo iKON sto conducendo un esperimento per vedere chi è degno (=rosa) In base ai primi risultati ci serv… - kissme_nymie : RT @iKON_Hanbin96: Intanto sul gruppo iKON sto conducendo un esperimento per vedere chi è degno (=rosa) In base ai primi risultati ci serv… -