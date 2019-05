Blitz di Greenpeace a Trieste | “Basta carbone Priorità a salute | clima e ambiente”

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Attiviste e attivisti disono entrati in azione questa mattina a, in occasione dell’assemblea degli azionisti di Assicurazioni Generali, portando una riproduzione di una centrale aproprio all’ingresso del Palazzo dei congressi della Stazione marittima, sede dell’evento. Gli attivisti e le attiviste hanno protestato pacificamente per denunciare “gli inquinanti affari che il gruppo assicurativo continua a tenere in piedi nel settore del, la fonte energetica con le più alte emissioni di CO2“.Le attiviste e gli attivisti sono stati infine portati via dalle forze dell’ordine dopo aver opposto resistenza passiva. Al momento sono trattenuti in Questura.“Le centrali che Generali assicura producono un impatto ambientale e sanitario enorme“, dichiara Luca Iacoboni, responsabile della campagna Energia ediItalia. ...

