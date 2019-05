Barcellona | delusione ed amarezza Valverde | “Non ci sono scuse quando subisci rimonte del

calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Quella da poco terminata è stata sicuramente una delle serate di Champions League più belle ed emozionanti. Il Liverpool è stato capace di compiere un’impresa epica, ribaltando il 3-0 delal Camp Nou con un netto poker rifilato a Messi e compagni. Mattatori Origi e Wijnaldum.Liverpool pazzesco, ad Anfield è apoteosi: i reds fanno il miracolo, 4-0 ale finale di Champions! FOTO Al termine del match traspare tutta lae l’del tecnico blaugrana, Ernesto, per la cocente disfatta. Ecco le sue parole: “Non so come spiegare questo risultato, dobbiamo prenderci le responsabilità che tutti noi abbiamo.del genere non hai, l’unica cosa che posso dire è che abbiamo creato le occasioni per fra gol, ma non ci siamo riusciti, ne bastava uno per andare in finale. Lorouna squadra molto ...

