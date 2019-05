Sarà Redmi K20 Pro l’atteso flagship con Snapdragon 855? Nuove conferme sulle specifiche

Redmi X non Sarà il nome dell’ammiraglia Redmi con SoC Snapdragon 855 - parola di Lu Weibing : Ieri gli utenti di Weibo hanno iniziato a far circolare i poster del nuovo smartphone top di gamma Redmi con SoC Snapdragon 855, i quali hanno rivelato che il nome del dispositivo sarà Redmi X e che debutterà il 14 maggio, tuttavia la scorsa notte, il General Manager di Redmi Lu Weibing ha confermato tramite Weibo che non sarà questo il nome del flagship di Redmi, smentendo quanto riportato nei poster. L'articolo Redmi X non sarà il nome ...