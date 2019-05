Oroscopo dal 13 al 19 maggio | settimana intensa per Ariete e Toro

Oroscopo settimana dal 6 al 12 maggio : novità per Bilancia - disguidi per Pesci : La settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 maggio si annuncia piena di buone notizie per l'Acquario, mentre il Capricorno sarà molto energico. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: Mercurio si trova sul vostro segno zodiacale, per tale ragione dovrete abbandonare ogni indugio e lasciarvi andare, soprattutto in amore. Nelle prime giornate della settimana sarà favorita la parte lavorativa ...

Oroscopo settimanale dal 27 maggio al 2 giugno : opportunità per Acquario e Gemelli : Nella settimana che va dal 27 maggio al 2 giugno 2019 troveremo la Luna passare dal segno dei Pesci a quello dei Gemelli, dove si trovano anche il Sole e Mercurio. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno, mentre Marte e il Nodo Lunare si troveranno sui gradi del Cancro. Venere e Urano stabili in Toro, Nettuno che sosterà in Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. opportunità per Gemelli Ariete: ...

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 6 al 12 maggio 2019 : Le previsioni astrali dell’astrologo più seguito dagli italiani annunciate in diretta nel consueto spazio del programma di...

L'Oroscopo dell'amore per i single dal 6 al 12 maggio : Acquario innamorato - Toro sorpreso : L'oroscopo dell'amore per i single approfondisce i transiti planetari fortunati ed elargisce delle dritte preziose per la nascita di nuovi amori. Le seguenti previsioni astrologiche segno per segno indagano le stelle e le opportunità amorose dei cuori solitari. Previsioni astrologiche settimanali dall'Ariete alla Vergine Ariete: siete pronti a vivere nuove storie amorose, Venere e Mercurio nel vostro segno sono garanti di un'apertura mentale ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia dal 6 al 12 maggio : Gemelli passionale - Leone incostante : L'oroscopo dell'amore di coppia settimanale è ricco di consigli utili per approfondire le relazioni a due e raggiungere una sospirata serenità. Le previsioni astrali sono ricche di sorprese, tutte da condividere in coppia. Previsioni astrali amorose dall'Ariete alla Vergine Ariete: emotivi e piuttosto appassionati in coppia, sarete molto aperti a vivere i rapporti con slancio, approfondendo i sentimenti con comprensione e una riflessività acuta. ...

L'Oroscopo settimanale dal 13 al 19 maggio : Vergine indaffarata - Leone sentimentale : La settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 maggio potrebbe essere molto difficile e a tratti decisamente pesante per alcuni segni come l'Ariete e il Toro, ma anche la Vergine. Di seguito le previsioni astrologiche di tutti i 12 segni dello zodiaco. L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine Ariete: la settimana potrebbe essere decisamente faticosa sul posto di lavoro, quindi dovete cercare di essere pazienti. L'amore non avrà sbocchi ...

L'Oroscopo settimanale dal 6 al 12 maggio - Astrologia primi sei segni : Vergine 'voto 10' : L'oroscopo settimanale dal 6 al 12 maggio 2019 è pronto a mettere in chiaro l'andamento dei segni in relazione ai prossimi sette giorni. Ad essere messa sotto analisi dall'Astrologia la seconda settimana dell'attuale mese. In merito alla sestina sotto analisi a gongolare tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine sarà sicuramente Vergine (voto 10). Allo stesso tempo a fare un'ottima impressione, ovviamente sempre tenendo conto dei soli ...

L'Oroscopo della settimana dal 6 al 12 maggio - 2^ sestina : pagelle - Pesci 'otto' : L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 maggio 2019 mette in rilievo il probabile andamento riservato ai prossimi sette giorni. Sotto analisi in questo contesto i segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco. Pronti a togliere il velo da voti, stelline e previsioni della settimana? Quest'oggi il resoconto sui prossimi sette giorni oltre ad interessare previsioni, pagelle e stelline dei segni, porta in primo piano anche la nuova classifica ...

Oroscopo dal 6 al 12 maggio : settimana top per la Vergine - passione per Bilancia : Una nuova settimana si avvicina e nei giorni compresi tra lunedì 6 e domenica 12 maggio Venere riserverà dell'instabilità in amore per i nativi di Bilancia e Ariete. I nativi sotto il segno dei Gemelli, cercheranno migliorare la propria relazione con il partner, ma i pianeti Mercurio e Urano, in transito verso il segno zodiacale, tenderanno a complicare la situazione. Infine la Luna sarà nel segno della Vergine, mentre Nettuno rimarrà stabile ...

L'Oroscopo del weekend dal 3 al 5 maggio : Gemelli impetuoso - Leone indeciso : L'oroscopo del weekend indirizza le energie positive in un'unica direzione, beneficiando ciascun segno zodiacale. Ecco di seguito le previsioni astrali del primo fine settimana di maggio segno per segno. L'oroscopo del weekend Ariete: lo stile e il brio accompagneranno tutto ciò che farete in questo weekend, apprezzando molto il bello ma anche l'intelligenza nelle persone che vi circondano. In coppia cercate di non imporre troppo i vostri punti ...

L’Oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dall’1 al 7 maggio : ArieteToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCapricornoAcquarioPesciCari, bellicosi Ariete, deponete le armi, vi aspettano giornate da vincitori in tutto ciò che fate. È merito di Venere e Mercurio, che con la Luna nel segno vi regalano una tregua da Saturno e Plutone, pianeti che vi tormentano da tempo. Vi immagino sensuali come Rita Hayworth in «Gilda» quando si sfila il lungo guanto nero, ?e senza neppure beccarvi lo ...

L'Oroscopo settimanale dal 6 al 12 maggio : Gemelli fortunato - Leone top sul lavoro : Le previsioni degli astri per la settimana dal 6 al 12 maggio prevedono problemi di cuore per i nati sotto il segno della Vergine, mentre per la Bilancia sono in arrivo nuove rivincite. Il Leone invece sarà piuttosto fortunato, specie nel campo lavorativo. Da Ariete a Vergine Ariete: la passione contraddistinguerà le vostre giornate. Mercurio sarà nel vostro segno e dunque dovrete approfittarne per farvi avanti sia sul lavoro che in amore. Il ...

Oroscopo settimana dal 6 al 12 maggio : incertezze per Bilancia - Pesci emotivi : In questa settimana dal 6 al 12 maggio Venere è dalla parte del Sagittario, mentre l'opposizione con l'Ariete rende quest'ultimo segno piuttosto instabile dal punto di vista amoroso, e lo stesso vale per la Bilancia. Se il Capricorno vorrà tanto eros, il Gemelli e la Vergine non sono disposti a fare dei passi avanti, o perlomeno non a cuor leggero. L'Oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'ambito amoroso è piuttosto turbolento. ...

Oroscopo dall'1 al 7 maggio : grosse novità per Gemelli - Acquario indeciso : Nuovo appuntamento con l’Oroscopo dall'1 al 7 maggio 2019. Volete sapere che cosa avranno in serbo per voi i primi giorni di maggio? Non resta che leggere le previsioni degli astri sui dodici segni dello dello zodiaco per approfondire. Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine Ariete – Per molti di voi è un periodo di novità e nuovi progetti che possono potenziare i vostri affari, quindi sarebbe opportuno assecondare alcuni capi o colleghi senza ...