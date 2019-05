Mark Caltagirone il matrimonio è annullato | clamoroso colpo di scena

PAMELA PRATI E Mark Caltagirone - MATRIMONIO ANNULLATO?/ Lei smentisce sui social ma.. : PAMELA PRATI e MARK CALTAGIRONE hanno annullato il MATRIMONIO? Colpa della 'troppa pressione mediatica'... La showgirl smentisce sui social ma...

Pamela Prati avrebbe deciso di annullare il matrimonio con Mark Caltagirone : Tra gli argomenti più discussi di queste ultime settimane vi è sicuramente quello ruotante intorno al presunto matrimonio di Pamela Prati, che ha riempito le prime pagine di tutti i settimanali e i siti di gossip, curiosi di scoprire se ci sarà oppure no il fatidico sì finale. Da giorni, ormai, non si fa altro che parlare di questo matrimonio, che avrebbe dovuto essere celebrato il prossimo mercoledì 8 maggio: ma a quanto pare ci sarebbe stato ...

Verissimo smentisce Mark Caltagirone : 'Non esiste vincolo che gli impedisca di mostrarsi' : La giustificazione che Mark Caltagirone ha dato a Barbara D'Urso sul perché non si espone per difendere Pamela Prati dalle accuse, non regge: è stata la pagina ufficiale Instagram di Verissimo a smentire quello che ha dichiarato l'imprenditore a Live-Non è la D'Urso ieri sera. Il programma condotto da Silvia Toffanin, dunque, precisa che non esiste alcun vincolo contrattuale che impedisca al futuro marito della showgirl di apparire in ...

Matrimonio Pamela Prati : la voce di Mark Caltagirone era camuffata? : Pamela Prati Il (presunto) Matrimonio di Pamela Prati, programmato per mercoledì 8 maggio, continua a far discutere. Mark Caltagirone, futuro marito della showgirl, è intervenuto ieri sera a Live – Non è la D’Urso al fine di mettere a tacere le insinuazioni – sempre più insistenti – sul fatto che lui non esista. La partecipazione, avvenuta per via telefonica, ha innescato però ulteriori dubbi: la voce di Marco, questo il ...

Live-Non è la D’Urso - la telefonata in diretta di Mark Caltagirone : “Non posso apparire perché ho un contratto in esclusiva”. Ma Verissimo smentisce : “Voglio fare una precisazione. Noi ci fidiamo di Pamela Prati, Pamela Perricciolo e di Eliana Michelazzo perché loro ci hanno detto che tu sei Marco Caltagiorone, io non ho visto i tuoi documenti”, esordisce così Barbara D’Urso prima di lasciare la parola al futuro marito della showgirl sarda che per la prima volta, come annunciato in precedenza da un comunicato stampa, interviene in tv. Non di persona ma solo al telefono: ...

Mark Caltagirone pronto ad esporsi da Barbara D'Urso : 'Parlerò in studio da te' : Per la prima volta dopo mesi, ieri sera il pubblico ha finalmente sentito la voce di Mark Caltagirone (o almeno questo è quello che si è detto durante l'ultima puntata di Live-Non è la D'Urso). Su Canale 5, dunque, il futuro marito di Pamela Prati ha confermato dopo un'iniziale incertezza che il matrimonio si celebrerà il prossimo 8 maggio, ma ha anche promesso a Barbara che presto sarà suo ospite per fare chiarezza su tutte le polemiche che ...

Mark Caltagirone interviene in diretta dalla D'Urso e conferma le nozze con la Prati : Ieri sera su Canale 5 è tornato in onda l'appuntamento con Live - Non è la D'Urso, il prime time talk condotto dalla presentatrice partenopea, la quale si è occupata nuovamente del tanto discusso e chiacchierato matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone. Le nozze tra i due, ormai, sembrano essere imminenti dato che la data fissata per il fatidico sì è quella dell'8 maggio, ossia poco meno di una settimana. Eppure su queste nozze aleggia ...