Il maltempo non da tregua | nel bolognese decine di persone evacuate per uno smottamento

L’Uragano Artico flagella l’Italia - “è allarme per la sicurezza nazionale : non chiamatelo maltempo - è un’emergenza climatica” : “Per favore non chiamatelo maltempo ma emergenza climatica che ormai e’ una vera questione di sicurezza nazionale e globale“. Lo dichiara Angelo Bonelli coordinatore nazionale dei Verdi ed esponente di Europa Verde che aggiunge: “La neve e la grandine che sta cadendo in queste ore e in piena primavera, provocando danni enormi all’agricoltura, non e’ solo un evento storico ma un chiaro segnale di come il clima ...

Bonelli (Verdi) : “Non chiamatelo maltempo ma emergenza climatica” : “Per favore non chiamatelo maltempo ma emergenza climatica, che ormai è una vera questione di sicurezza nazionale e globale. La neve e la grandine che sta cadendo in queste ore ed in piena primavera, provocando danni enormi all’agricoltura, non è solo un evento storico ma un chiaro segnale di come il clima sia cambiato“: lo dichiara in una nota Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi ed esponente di Europa Verde. ...

maltempo a Napoli : annullata la processione di San Gennaro - ma non la cerimonia di liquefazione del sangue : A Napoli è stata annullata a causa della pioggia la tradizionale processione del busto di San Gennaro e delle ampolle contenenti il sangue del Martire prevista per il pomeriggio, con partenza dalla Cattedrale e arrivo alla Basilica di Santa Chiara dopo aver attraversato molte strade del centro storico. La celebrazione, che culmina con il tanto atteso miracolo della liquefazione del sangue del Santo patrono della città partenopea e che si svolge ...

maltempo Napoli - problemi a internet : la Protezione Civile Campania non può inviare i bollettini : problemi tecnici “connessi alla rete elettrica e internet” rendono impossibile, per la Sala operativa della Protezione Civile della Regione Campania, l’invio dei bollettini meteo e delle successive comunicazioni e avvisi di allerta. A farlo sapere è la stessa Protezione Civile della Regione Campania, che in una nota spiega che “sono al momento in corso interventi manutentivi finalizzati alla risoluzione delle ...

maltempo in Indonesia : almeno 19 morti per inondazioni e frane : Negli ultimi giorni inondazioni e frane causate da piogge torrenziali hanno provocato almeno 19 morti e lasciato migliaia di persone senza casa in Indonesia: lo ha reso noto l’Agenzia per la gestione dei disastri, secondo cui 17 persone sono decedute nella provincia di Bengkulu a Sumatra, e 2 a causa di inondazioni nella capitale Giacarta. L’agenzia ha precisato che i soccorsi sono ostacolati da interruzioni di energia elettrica, ...

Meteo - il maltempo non si arresta. Ciclone in arrivo : pioggia - grandine e freddo : 72 ore di maltempo su tutta l’Italia. Nei prossimi giorni sulla penisola sono previste forte perturbazioni con serio rischio di freddo e temporali. A partire dalla giornata di oggi, martedì 23 aprile, che sarà all’insegna del tempaccio, soprattutto al Nord e in gran parte delle regioni centrali. Secondo gli esperti di ‘IlMeteo.it’ sono possibili forti acquazzoni e locali nubifragi sui rilievi alpini e prealpini del Nord ...

Invitas a Olbia - grande successo nonostante il maltempo : Migliaia gli ospiti presenti a Invitas , soprattutto provenienti dall estero che sono rimasti impressionati dagli spettacoli della tradizione sarda. Parole di ringraziamento da parte di ...

maltempo Friuli : pronti 200mila euro per il ristoro dei danni subiti dal Noncello : Per il ristoro dei danni subiti dal fiume Noncello a seguito del Maltempo dello scorso ottobre sono pronte risorse pari a 200mila euro. L’importo sarà autorizzato a breve dalla Protezione civile e messo a disposizione del Comune di Pordenone in delegazione amministrativa. Lo comunica in una nota la Regione Friuli Venezia Giulia, sottolineando che lo ha reso noto, durante il question time odierno, l’assessore alla Protezione civile, ...

Il maltempo non molla la presa : resta ancora l'allerta della Protezione Civile : Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su Calabria, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia

Il maltempo non ferma la carica dei mille per i Campionati Italiani Giovanil di Duathlon : Non ci resta che darvi appuntamento al prossimo anno… " Per la cronaca, i Tricolori 2019 sono andati a Giulia Casadei, T.D. Rimini, e Kiril Polikarpenko, Aquatica Torino, nella categoria Youth A, ...

Ora il maltempo non si ferma : nel week end piogge e temporali sull'Italia : La perturbazione giunta sull'Italia nelle ultime 48 ore ha portato piogge diffuse e anche abbondanti sulle regioni settentrionali, alleviando per fortuna il problema siccità. Anche nei prossimi...

Meteo weekend - sabato e domenica col maltempo : la pioggia non va più via. E torna la neve : La giornata di oggi porterà ultime precipitazioni all’estremo Nordest e renderà ancora instabile il tempo nelle regioni meridionali fino a sabato. La situazione tenderà invece a migliorare nel resto del Centro-nord. Ma tra sabato e domenica assisteremo al graduale arrivo sul nostro Paese di un’altra perturbazione proveniente dal Mediterraneo.Continua a leggere

maltempo Calabria - Crotone : “Grave il non stato di calamità” : “Il mancato riconoscimento dello stato di calamita’ per le imprese che lo scorso 25 novembre sono state fortemente danneggiate dal tornado che si e’ abbattuto sul nostro territorio, costituisce un vero schiaffo nei confronti di quegli imprenditori che, con grandissima tenacia, hanno reagito al disastro, rimboccandosi le mani e ripartendo in tempi rapidissimi con le attivita'”. E’ quanto si afferma in un comunicato ...