Assassin' s Creed Ragnarok | è un falso creato con Unity3D

Il nuovo Assassin’s Creed Ragnarok in uscita su PS5 e Xbox Scarlett? Prime immagini e dettagli : Potrebbe fare rima con Assassin's Creed Ragnarok la prossima incarnazione della saga rosso sangue targata Ubisoft. Saga iniziata nell'ormai lontano 2007 su PC e sulle console di vecchia generazione, proseguita poi con una pletora di capitoli diversi, tra principali e spin-off. E che, in tempi più recenti, ha saputo decisamente reinventarsi, introducendo ambientazioni completamente open world ed elementi tipici dei giochi di ruolo. Alcuni hanno ...

Assassin’s Creed Ragnarok : Nuovi dettagli e Screenshot leaked : Mentre molti attendono con ansia un capitolo della serie Assassin’s Creed ambientato in Giappone, i rumors sul nordico si fano sempre più insistenti, al punto che quest’oggi sono trapelate sulla rete nuove informazioni tra cui dettagli, nome e Screenshot. Assassin’s Creed Ragnarok: Templari e Assassini Vichinghi Stando a quanto trapelato in rete nelle ultime ore, il nuovo capitolo della saga Assassin’s Creed si ...

Assassin's Creed Odyssey : arriva il mercenario Testiklos the Nut : I giocatori di Assassin's Creed Odyssey ora possono dare la caccia a un nuovo mercenario nell'Antica Grecia. Questa volta l'obiettivo è Testiklos the Nut.Il nome vi dice nulla?Esatto, avete intuito bene, è il fratello di Testikles, il campione incontrato dai giocatori nelle fasi avanzate dell'avventura. Probabilmente i genitori di questi due guerrieri erano dotati di tanto humor ma poca fantasia.Leggi altro...

Assassin's Creed : Unity ha registrato 3 milioni di download la settimana scorsa : Circa una settimana fa, la famosa cattedrale di Notre Dame è andata a fuoco a causa di quello che sembra un cortocircuito, riportando (purtroppo) gravi danni. Fortunatamente le autorità competenti si stanno velocemente mettendo in moto per cominciare la ricostruzione.Come riporta Gamingbolt, Dopo i fatti Ubisoft (la cui sede è in Francia) ha deciso di portare avanti una lodevole iniziativa, non solo ha reso disponibile la versione PC di ...

Assassin's Creed 3 Remastered offre di più di un semplice boost della risoluzione - analisi tecnica : Dopo un'opera di rimasterizzazione relativamente deludente con Assassin's Creed: The Ezio Collection, Ubisoft torna a proporre Assassin's Creed 3 con una remaster completa del titolo, decisamente più interessante del titolo sopracitato. Non stiamo parlando, infatti, di un semplice porting della versione PC della versione originale, bensì di un prodotto che presenta evidenti migliorie in termini di qualità degli asset, un sistema di illuminazione ...

Assassin's Creed Unity riceve numerose recensioni positive su Steam grazie all'iniziativa per Notre-Dame : Assassin's Creed Unity è stato colpito dal fenomeno del review-bomb su Steam. Ma stavolta sono quasi tutte valutazioni positive. Un evento più unico che raro.Questa settimana Ubisoft ha deciso di regalare il gioco su Uplay dopo il tragico incendio che ha colpito la cattedrale di Notre-Dame. Non solo, ha anche donato mezzo milione di euro per la sua ricostruzione.Unity è ambientato nella Parigi del 1789, proprio durante la Rivoluzione Francese. ...

I server diventano troppo stretti per Assassin's Creed Unity ad anni dal lancio : Dopo anni dal lancio, Assassin's Creed Unity ritorna a far parlare di sé.Come riporta PCgamer infatti, sono in molti ad essere tornati su un titolo del 2014. Il giveaway gratuito del gioco durato una settimana ha infatti portato sui server di gioco una nuova ondata fresca di giocatori, tanto che i server Ubisoft sono andati offline per manutenzione proprio per ampliarne la capacità.Il titolo, ambientato nella Parigi della capitale di Notre-Dame, ...

Notre Dame - Ubisoft regala Assassin's Creed Unity/ 'Utile per la ricostruzione' : Notre Dame, la software house francese Ubisoft, regala il capitolo Unity di Assassin's Creed. Donati i disegni utili per la ricostruzione

Ubisoft dona 500.000 euro per la ricostruzione di Notre-Dame e propone Assassin's Creed Unity gratis su PC : Mentre il fumo si dirada dopo il tragico evento accaduto a Notre-Dame, Ubisoft ha deciso di fare cosa gradita a tutti i fan di Assassin's Creed.L'azienda francese si stringe intorno al dolore dei parigini e, come riportata dalla notizia apparsa sul sito ufficiale, Ubisoft donerà 500.000 euro per aiutare il restauro e la ricostruzione della cattedrale.Oltre a questo la società ha deciso di rendere gratuito Assassin's Creed Unity, in modo che ...

Notre-Dame - cattedrale potrebbe essere ricostruita grazie al videogioco Assassin's Creed : Lunedì 15 aprile un incendio ha devastato la cattedrale di Notre-Dame. Il capolavoro gotico è stato in parte rovinato dal rogo, ma fortunatamente i pompieri intervenuti sono riusciti a salvare la struttura, la facciata ed i tesori. Molte zone però sono crollate ed adesso il popolo francese e non solo spera in una ricostruzione che sia il più veloce possibile. Tutti sono solidali, ma questi interventi potrebbero durare anni prima di riportare ...