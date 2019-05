Perugia-Civitanova | gara-3 Finale Scudetto volley | quando si gioca? Data | programma

oasport

(Di domenica 5 maggio 2019) Mercoledì 8 maggio si giocherà-3 delladimaschile. La serie che assegna il tricolore è attualmente in parità (1-1) e prosegue al PalaBarton del capoluogo umbro, la partita infrasettimanale avrà una valenza determinante: chi vince volerà infatti sul 2-1 e potràrsi il primo match-point per il titolo. Le due squadre hanno vinto i primi incontri in casa, i Block Devils non perdono di fronte al proprio pubblico nei playoff da due anni e cercheranno di proseguire la propria striscia trionfale ma la Lube ha tutte le carte in regola per metterli in difficoltà.si affiderà al fuoriclasse Wilfredo Leon, all’opposto Aleksandar Atanasijevic, alla solidità di Filippo Lanza e soprattutto al proprio pubblico per cercare di mettere sottoche punterà sulla classe di Osmany Juantorena, sulle bordate di Tsvetan Sokolov, ...

crazydreamer_00 : RT @Volleyball_it: Superlega: Civitanova blinda l'Eurosuole. 3-1 a Perugia che non sa vincere in trasferta - Volleyball_it : Superlega: Civitanova blinda l'Eurosuole. 3-1 a Perugia che non sa vincere in trasferta - Stasera_in_TV : RAI SPORT 1: (22:35) Pallavolo - Serie A - Civitanova Vs Perugia (Sport) #StaseraInTV 05/05/2019 #SecondaSerata @RaiSportweb -