Empoli-Fiorentina 1-0 | Farias tiene vive le speranze di salvezza dei padroni di casa

Empoli-Fiorentina - Andreazzoli ci crede : “il campionato ha ancora un senso” : “Sono molto felice per la vittoria ma lo sono soprattutto per i miei giocatori e per i tifosi perche’ so quanto tenessero a questa gara che aveva un valore speciale per loro. I tre punti ci consentono di dare un senso ancora alle prossime tre partite, era quello che volevamo, abbiamo fatto tutti quel qualcosa in piu’ per questo successo che ci godiamo fino a stasera ma dobbiamo presto tornare a concentrarci sul finale di ...

Pagelle Empoli-Fiorentina 1-0 : voti e tabellino del match : Pagelle EMPOLI FIORENTINA – Ravviva la corsa alla salvezza l’Empoli che, in casa, batte per 1-0 la Fiorentina nel derby toscano. Gli uomini di Andreazzoli rientrano di pieno diritto nella bagarre per non retrocedere: con questa vittoria infatti l’Empoli si porta a -2 dall’Udinese a 3 partite dalla fine del campionato. Delude ancora la Fiorentina, […] L'articolo Pagelle Empoli-Fiorentina 1-0: voti e tabellino del ...

Empoli-Fiorentina 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : Dragowski immenso [FOTO] : 1/14 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

Diretta Empoli-Fiorentina : streaming - tv e risultato finale (1-0) : Diretta Empoli-Fiorentina: streaming, tv e risultato finale (1-0) 90+6′ FULL TIME AL CASTELLANI! L’EMPOLI C’E’, FIORENTINA BATTUTA. A tra poco per il commento finale 90+4′ L’Empoli prova a giocare con il cronometro, Fiorentina all’arma bianca 90+1′ ASSEGNATI CINQUE MINUTI DI RECUPERO 90′ ULTIMO CAMBIO ANCHE PER L’EMPOLI: UCAN DENTRO, KRUNIC FUORI 86′ ULTIMO CAMBIO ...

L’Empoli spera ancora - Diego Farias stende una spenta Fiorentina : crisi nerissima per i viola : Basta un gol nel secondo tempo alla formazione azzurra per stendere la Fiorentina, che continua a rimandare l’appuntamento con la vittoria L’Empoli torna a vedere la salvezza, la formazione di Andreazzoli stende la Fiorentina al Castellani e si avvicina sensibilmente all’Udinese, fermata sul pari ieri dall’Inter. Jennifer Lorenzini/LaPresse Una vittoria fondamentale, ottenuta peraltro nel derby toscano con i viola, ...

Fiorentina - Diego Simeone a Empoli per il figlio : l'ultima volta finì 6-1 : Occasione speciale per Giovanni Simeone quest'oggi. Durante il lunch match della 35ª giornata di Serie A l'argentino della Fiorentina sarà infatti osservato con attenzione dal padre Diego, allenatore ...

Empoli Fiorentina : formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : formazioni ufficiali Empoli, 3-5-2, - Dragowski; Veseli, Silvestre, Nikolaou; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo. All: Andreazzoli Fiorentina, 4-3-3,: Lafont; Milenkovic, ...

