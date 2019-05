Dalla lista di Perrone | al primo comizio in piazza di Salvemini Gli appuntamenti

Si presenta la "Lista Civica per Porano…Dalla nostra prospettiva" : Venerdì 3 maggio alle 21 presso la Sala Consiliare del Comune di Porano, la "Lista Civica per Porano…dalla nostra prospettiva" si presenta ai propri concittadini. Le persone che ne fanno parte ...

Dalla Svezia arriva l'anti-Greta : Izabella Nilsson Jarvandi - la 15enne antiglobalista : 'Sono una giovane attivista politica contro il globalismo che cerca la verità e la giustizia per la mia amata Svezia'. Questa le parole che si leggono nella bio che compare sul profilo Twitter di Izabella Nilsson Jarvandi. 15 ...

Raimondo Bultrini/ Chi è il giornalista di Repubblica ferito Dalla bomba in Sri Lanka : Raimondo Bultrini, chi è il giornalista ferito da una bomba vicino alla Chiesa di Colombo: gli attentati di Pasqua in Sri Lanka, 'un inferno'

In bici da corsa sull'autostrada A6 : ciclista bloccato Dalla polizia : In sella a una bici da corsa, un ciclista è stato filmato da alcuni automobilisti mentre viaggiava lungo la corsia di...

"Con il maestro Al Bano per togliere il suo nome Dalla lista nera" : segnali di pace con l'ambasciata d'Ucraina : Incontro il 6 aprile a Roma dopo l'inserimento del cantante nell'elenco delle personalità che possono costituire "minaccia alla sicurezza nazionale"

Lamberto Sposini e il risarcimento Dalla Rai : da Viale Mazzini tutto tace. Agli avvocati del giornalista basterebbero 350 mila euro : Lamberto Sposini dalla Rai, tutto tace. A quasi otto anni dall’emorragia celebrale che lo colpì mentre era al lavoro in via Teulada, Lamberto Sposini attende ancora un risarcimento dal servizio pubblico. Sebbene, da mesi, un collegio di giudici abbia invitato le parti a trovare un accordo extragiudiziale, da Viale Mazzini non arrivano risposte. Intanto, resta aperto il processo intentato contro l’azienda per accertare i ritardi e le ...

Inter - Icardi resta un caso : Spalletti ha escluso l'argentino Dalla lista dei convocati : Questa sera l'Inter si gioca una fetta importante della propria stagione. I nerazzurri, infatti, saranno impegnati nel posticipo della ventinovesima giornata contro la Lazio in un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions. Il club meneghino è terzo in classifica con cinquantatré punti, a più otto sui biancocelesti e con un successo allungherebbe non solo sul club capitolino, ma anche sul Milan, quarto in classifica, che ieri è stato ...

Spazziamo via l’ombra della prevaricazione maschilista Dalla legge 194 sull'aborto : Periodicamente le forze oscurantiste tornano a occuparsi della legge 194 sulla interruzione volontaria di gravidanza e, in modo più o meno dichiarato, provano a rimettere indietro le lancette della storia, a quando la donna in difficoltà si affidava alle 'mammane', alla corsa clandestina a strutture abusive di improbabili professionisti che ne mettevano a rischio la salute.In queste ore in cui si riaffacciano questi pericolosi ...

Basket - Serie A : Milano sconfitta a Cremona. Venezia a -2 Dalla capolista Olimpia : Giornata numero 23 che metteva difronte in tre sfide incrociate le prime sei della classifica. E alla fine il risultato sorprendente è quello di Milano che, dopo Venezia e le due di Eurolega, incassa ...

Albania - Strakosha escluso Dalla lista dei convocati per aver perso l’aereo : Il Ct dell’Albania, Christian Panucci, ha escluso dalla lista dei convocati il portiere della Lazio, Thomas Strakosha. L’estremo difensore biancoceleste ha perso il volo per Tirana a causa del traffico post Lazio-Parma di domenica scorsa. Strakosha salterà i prossimi impegni contro Andorra e Turchia per motivi disciplinari. A nulla è servita una chiamata al Ct per rassicurarlo che avrebbe preso il volo successivo. Il presidente ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Marzo : Lega - indagine-bis su 1 milione girato Dalla lista Maroni : Lombardia I rimborsi elettorali dalla “Lista Maroni” sono passati alla Lega 1 milione – Un ex consigliere civico scopre che i fondi sono finiti all’associazione creata ad hoc dal partito di Davide Milosa Tutte coincidenze di Marco Travaglio Avendo perso conoscenza da un pezzo, B. giura di non aver “mai conosciuto” Imane Fadil. Naturalmente, come tutto ciò che dice da quando si sveglia a quando si corica, non è vero niente: nel ...

“Ciao - Ibtisam! Il caso Ilaria Alpi” - il libro di Serena Marotta a 25 anni Dalla morte della giornalista : Si terrà alla libreria Mondadori di via Villareale, 25, a Palermo, alle ore 17, mercoledì 20 marzo, la presentazione del libro “Ciao, Ibtisam! Il caso Ilaria Alpi” della giornalista palermitana Serena Marotta. Modererà l’incontro il giornalista Piero Cascio. Interverranno insieme all'autrice, gli editori Fabio Gagliano e Liborio Martorana. Sono passati 25 anni dalla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Serena Marotta ha ricostruito la loro ...