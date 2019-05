Che tempo che fa | Fazio sull’assenza di Salvini | «Mi dispiace | spero ci sia occasione

davidemaggio

(Di domenica 5 maggio 2019) Fabio, Cheche fa“Una brevissima ma doverosa precisazione” in nome del “pluralismo a cui Cheche fa si è sempre attenuto“. In apertura dell’odierna puntata del suo programma, Fabioha letto un comunicato in merito alla decisione di Matteodi non prendere parte alla trasmissione, in polemica con il conduttore stesso ed i suoi compensi. Il presentatore, però, si è trattenuto dall’esprimere giudizi espliciti sul leader leghista.“Abbiamo invitato più volte il Ministro, ma non abbiamo avuto una risposta formale. Al di là della sua opinione su di me, sarebbe stato interessante ascoltare le sue opinioni sull’Europa e sui fatti di Napoli.”@fabsull’assenza di @matteomi a #CheCheFa pic.twitter.com/GZr8KKPc6d— CheChe Fa (@chechefa) 5 maggio ...

NicolaMorra63 : #Napoli: bimba di 4 anni con polmoni perforati per sparo in piazza. Un morto davanti una scuola tempo fa. Brutalità… - petergomezblog : Rai, presidente Foa: “Compenso di Fazio molto elevato, problema di opportunità Predappio? Un servizio sproporzionat… - rubio_chef : Ci fosse una testata giornalistica che riportasse i fatti per come realmente stanno! Deduco che siete tutti in bust… -