35 anni fa di tutto per sembrare 20 anni più vecchio e assomigliare a Gianluca Vacchi

Helena Christensen scandalosa a 50 anni : "Non puoi presentarti così" - tutto fuori in pubblico : La celebre modella danese, Helena Christensen, in occasione dei festeggiamenti per il compleanno della modella 24enne Gigi Hadid ha sfoggiato un bustino in pizzo molto sexy che poco lascia all'immaginazione. Il mondo della moda non ha apprezzato la mise della top model considerandolo troppo succinto

Asia Argento : '...andare in tv a raccontare i cazzi miei? Nessun orgoglio. Ho fatto di tutto in questi anni' : Si torna a parlare di Asia Argento e l'occasione è la mostra Asia Argento Antologia Analogica , al Museo del Cinema di Torino fino al 27 maggio. A Rolling Stones , l'attrice, cantante e conduttrice ...

Ragusa - Alice uccisa a 33 anni dal marito suicida. Scriveva : “Amo la vita e tutto ciò che mi da” : Alice Bredice, 33 anni, è stata uccisa dal marito Simone Cosentino, poliziotto in servizio alla Questura di Ragusa, che si è poi suicidato. A dare l'allarme le loro figlie di 6 e 7 anni, che sono rimaste illese. Ignoti i motivi del gesto: la coppia, sposata da 8 anni, era considerata molto affiatata, come confermano i messaggi lasciati da entrambi sui social network: "Tu quando manchi manca qualcosa di bello".

Piero Angela : "A 20 anni ero un poveretto tutto entusiasmo - non capivo niente : da giovani siamo folli come non saremo mai più" : "Con gli anni cambiano: la quotidianità, il peso delle cose. Se mi guardo indietro, non rimpiango i miei 20 anni: ero un poveretto tutto entusiasmo, non capivo niente". È un Piero Angela saggio come sempre quello che in un'intervista di Vanity Fair, ospite d'onore al Premio Costa Smeralda, si racconta:"Poi cresci, e studiando scopri che la maturazione fisica del cervello si completa tra i 21 e i 22, prima mancano proprio gli ...

Scoperta la prima molecola dell'Universo - è a 2600 anni luce da noi e da lei tutto è partito : L'istituto Max Planck di radioastronomia ha fatto una Scoperta sensazionale. Dopo una lunga campagna osservativa, partita nel 2016, ha trovato la prima molecola dell'Universo. Lo ione idruro di elio è ...

Chiede un’ecografia a 102 anni ma la risposta è lapidaria : “Non c’è posto per tutto il 2019 - torni l’anno prossimo” : “Per tutto il 2019 non ci sono posti liberi, torni l’anno prossimo“: questo si è sentita rispondere una donna che è andata a Chiedere un’ecografia all’ospedale Profili di Fabriano, Ancona. Una risposta che diventa ancora più incredibile se si considera che la donna, Ida Cucchi, ha 102 anni. E’ stata proprio la figlia di Ida a raccontare tutto a Il Resto del Carlino. “L’operatore di turno mi ha ...

Marta Flavi : “La mia pelle perfetta a 68 anni non dipende da ritocchini o interventi. Ma ho un segreto per “tenere tutto su”” : “Il regalo più grande che ho ricevuto è incontrare quest’uomo quando pensavo di non innamorarmi più perché sono una donna grande. Compio 68 anni anche se non li dimostro”, ha detto Marta Flavi a Vieni da me. Proprio nel programma in onda su Rai1, condotto da Caterina Balivo, ha festeggiato il suo compleanno tra la torta e i videomessaggi di auguri da parte di amici e colleghi: da Stefania Orlando a Marcello Cirillo ad Adriana ...

Enrico Ruggeri : "Negli anni 80 e 90 i soldi non finivano mai. Era difficile evitare la cocaina a Milano : tutto tempo perso" : "Io suonavo e non mi interessavo di politica: già questo voleva dire essere di destra". Enrico Ruggeri racconta così in un'intervista a Vanity Fair il contesto politico che aleggiava sui musicisti della sua generazione all'inizio della carriera. Il cantautore milanese ha pubblicato il 15 marzo 2019 Alma, il suo trentacinquesimo album in studio (considerando anche i dischi prodotti con i Decibel). Ruggeri spiega come l'etichetta ...

Cicciolina : "Non ho più un soldo - vendo tutto. Non faccio l'amore da 3 anni. Gli uomini pensano che abbia esigenze particolari - non ci provano" : Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha speso tutti i suoi risparmi da quando il suo vitalizio da ex parlamentare è stato pignorato dall'autorità giudiziaria per una faccenda di spese condominiali non pagate, e così ha deciso di mettere in vendita i suoi cimeli, a partire dal vestito tricolore che indossò (senza mutandine sotto: "Non ne vedevo l'utilità") il 2 luglio 1987, al suo debutto da deputata del Partito ...

Giovanni Terzi si confessa su Simona Ventura : “Amo tutto di lei” : Giovanni Terzi racconta per la prima volta il grande amore per Simone Ventura al settimanale Oggi. Il giornalista e conduttore tv è riuscito a rubare il cuore di Super Simo e la love story procede a gonfie vele, fra foto in famiglia, dediche romantiche su Instagram e sorrisi. “Siamo innamorati, non c’è niente da nascondere” ha svelato Giovanni Terzi alla rivista, spiegando di essere molto innamorato di Simona Ventura. I due si conoscono da ...

Truffa ai danni della Rai. Dovevano fornire i premi in gettoni d'oro - ma facevano di tutto per non farlo : Dovevano fornire alla Rai i premi in gettoni d'oro, ma facevano di tutto per non farlo. Cercavano in tutti modi di far accettare ai vincitori dei principali giochi televisivi l'equivalente in denaro del premio. Nel caso in cui l'offerta in contanti veniva accettata, non coniavano le monete d'oro e falsificavano tutti i documenti (di trasporto, di coniatura, di reingresso in magazzino, e così via) per dimostrare che il premio era stato ...

Heath Ledger oggi avrebbe compiuto 40 anni. Tutto quello che non sapete sui film che lo hanno reso immortale : Tra i fiumi Swan e Canning, sulla punta meridionale dell’Ovest dell’Australia. Qui sorge Perth. Una città di grattacieli e spiagge. Dove il sole incontra l’Oceano Indiano e un vento dolce, appena fresco, culla i sogni di chi la abita. Il 4 aprile 1979 è un mercoledì e Heathcliff Andrew Ledger inizia il suo viaggio. Un volo breve, ma intenso. Con quel respiro che si spezza un pomeriggio di gennaio, quando Heath ...

Quando cominciò a cambiare tutto - 75 anni fa a Salerno : Che cosa fu la "svolta" decisa da Togliatti nel 1944, che determinò cosa sarebbe diventata l'Italia dalla fine della guerra

Fiorentina - tutto pronto per il Batistuta-day : domenica la festa per i suoi 50 anni : Commentando l'addio alla nazionale del Pipita, invece, Batigol ha preso le "difese" del collega: " Gonzalo Higuain è stato un grande attaccante, rispettato in tutto il mondo ma trattato male in ...