Roma | no a Mou | Conte sempre in cima alla lista

Roma - trattativa in corso con Mourinho : la situazione : Roma, trattativa in corso con Mourinho: la situazione Mercato Roma Mourinho| Il domino degli allenatori sembra essere partito e grandi colpi di scena si prospettano in vita della prossima stagione. Uno dei nomi caldi è sicuramente quello di Antonio Conte, che tiene tutti sulle spine e di conseguenza spinge varie squadre a guardarsi comunque attorno. Sia l’Inter che la Roma sono molto interessate, ma non solo a lui. Tra i grandi ...

L'Equipe : "Mourinho tratta con la Roma" : Mentre continua a mandare segnali al Paris Saint-Germain, Josè Mourinho tratta con la Roma, 'club avvicinato dal Qatar': lo scrive oggi L'Equipe , sottolineando che da 'accorto businessman', il ...

Roma - De Rossi inaugura il XV Sport Festival del Marymount : 'Lo sport insegna ad accettare il prossimo' : La Marymount International School fa parte di 19 scuole in tutto il mondo che condividono gli stessi valori e principi.

Serena Williams torna al Foro Italico - Mouratoglou : 'Sarà Roma il suo prossimo torneo' : Serena Williams torna al Foro Italico a tre anni dalla sua ultima apparizione. L'ex numero uno del mondo, costretta al ritiro a Miami per un problema al ginocchio sinistro, sarà in campo agli Internazionali Bnl d'Italia , in programma dal 12 al 19 maggio prossimi. L'annuncio è arrivato dal suo ...