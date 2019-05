Non c’è una ragione nello stato aviatore

Iscrizione all’anagrafe per i richiedenti asilo : così il ricorso ha dimostrato che nella legge di Salvini Non c’è il divieto : Sui tre migranti ammessi all’Iscrizione sul registro anagrafico comunale, i sindaci avrebbero potuto intervenire anche prima dei tribunali. Le sentenze dei giudici di Bologna e Firenze sono diventate in queste ore terreno di una improvvisa ed accesa battaglia politica: da una parte il ministro dell’Interno Matteo Salvini; dall’altra il sindaco di Bologna, Virginio Merola, e i giudici definiti dal titolare del Viminale “di sinistra”; al centro il ...

Nuovo esposto contro il secondary ticketing - la legge c’è ma Non viene applicata : nel mirino biglietti per Jovanotti - Pausini - Antonacci e altri : Non solo internazionali, anche i biglietti per i concerti degli artisti italiani vengono rivenduti a prezzo maggiorato sul mercato secondario. Così, in un 2019 particolarmente ricco di tournée importanti, il secondare ticketing non si arresta. Denunce ed esposti non sono serviti poi a molto: ad oggi la situazione non è molto differente da quella dello scorso anno, nonostante l'introduzione dei biglietti nominali, ma solo ed esclusivamente per ...

Elezioni europee - Le Iene contro Dino Giarrusso : “Si fa campagna elettorale per M5s con noi ma Non c’entriamo nulla” : “Dino Giarrusso si fa campagna con vestito e soprannome ‘Iena’. Noi de Le Iene non c’entriamo nulla. Con i migliori auguri, Dino rimetti la divisa nell’armadio! Dino Giarrusso da più stagioni non fa più parte de Le Iene perché ha scelto di fare politica, nel Movimento 5 Stelle“. È la denuncia fatta dalla redazione de Le Iene in un comunicato in cui il programma di Mediaset prende le distanze dall’ex ...

Gli stupratori Non vengono dal nulla. Chi nega che c’entri la famiglia sta mentendo : Niente rende fragile la vita, guardata dall’angolazione inedita della genitorialità, quanto essere madri o padri. Eppure, allo stesso tempo, nulla come essere madre o padre dovrebbe rendere più forti. Coraggio, saldezza, resistenza e allo stesso tempo resilienza, adattamento, pazienza dovrebbero essere gli strumenti nella cassetta degli attrezzi di chi è genitrice, genitore. A leggere le parole degli adulti di riferimento, riportate dalla ...

Venezuela - il golpe che Non c’è stato. I russi dietro la «beffa» dei militari? : Fonti Usa, gli uomini chiave del regime si sarebbero dovuti schierare con Guaidó e López ma, all’ultimo momento, hanno fatto marcia indietro. Scenari da guerra fredda?

Agrigento : “Non c’è pace per la Scala dei Turchi - centinaia di visitatori a rischio” [FOTO e VIDEO] : “Non c’è pace per la Scala dei Turchi: da qualche settimana – spiega l’associazione MareAmico Agrigento – si stanno effettuando i lavori di messa in sicurezza, a seguito dei crolli del dicembre 2017. La ditta che sta effettuando i lavori ha realizzato ben 2 steccati per impedire la visita della famosa parete rocciosa a picco sul mare. Senza i necessari controlli i visitatori hanno sfondato le transenne ed in ...

Salvini contestato a Tivoli - lui sfotte dal palco : “Mi fate tenerezza - con il lavoro Non c’entrate nulla” : “Faremo un’area geografica che protegge i comunisti, perché sono una specie simpatica. Quelli che nel 2019 credono nella falce e martello mi fanno simpatia”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini si è rivolto ad un gruppetto di contestatori arrivati nel corso del suo comizio elettorale a Tivoli. “Ero preoccupato perché non avevo visto ancora cinque comunisti – ha aggiunto – Ora sono arrivati i ...

Fico : «L’Egitto Non è un Paese sicuro - su Regeni si cerchino nuove strade. Siri? Se c’è odor di mafia - serve responsabilità» : Il presidente della Camera: ora sono necessari i fattiLa commissione d’inchiesta darà nuovo impulsoSiri? Quando c’è odor di mafia, serve responsabilità

Perché Non c’è da esultare per l’uscita dalla recessione autoindotta : Roma. Non c'è solo la crescita congiunturale dello 0,2 del pil nei dati diffusi oggi dall'Istat, che permette di tirare un sospiro di sollievo rispetto alla condizione di recessione tecnica che l'Italia si è lasciata per il momento alle spalle. Un altro dato contenuto nella stima preliminare spiega

Elezioni europee - Non c’è voto più inutile del voto utile : di Giovanni Vetritto È giunto quindi il momento, dopo diversi commenti, analisi, auspici e inviti, di formulare un orientamento politico e culturale a beneficio di chi ha ritenuto di seguirci in questi mesi. Se davvero i barbari sono alle porte, ma ben lungi dal trionfare, ogni invito al cosiddetto (e mai abbastanza deprecato) “voto utile” suona del tutto stonato. La maggioranza europeista che verrà, se davvero verrà, avrà certamente nuova linfa ...

Siri - D’Uva (M5s) : “Se Conte decide di non rimuoverlo e Non c’è motivo valido - non accettiamo la sua scelta” : “Armando Siri? Se Conte decidesse di non rimuovere Siri dal suo ruolo di sottosegretario, vorremmo capire il motivo. Dovrebbe essere una ragione valida. Se si trattasse di qualcos’altro, non l’accetteremmo, perché in quel caso la vedremmo in modo molto diverso da lui”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, si pronuncia sul caso Siri il capogruppo del M5s alla Camera, ...