ildecoder

(Di sabato 4 maggio 2019) Dalla sua nascita, nel 1929, il commissario Julesè stato protagonista di 75 romanzi e 28 racconti , che hanno venduto 700 milioni di copie in tutto il mondo, tradotti in 55 ...

retewebitalia : - lamescolanza : Domani torneranno, su laF, le avventure di Maigret - lucy_esposito : RT @Twitty75011851: E desidero solo colori. I colori non piangono, sono come un risveglio: domani i colori torneranno.... #PazziPer C. Pav… -