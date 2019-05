Chievo-Spal 0-4 | le pagelle di CalcioWeb | super Felipe | bene Kurtic FOTO ...

Chievo-Spal 0-4 - la squadra di Semplici passeggia a Verona e ipoteca la salvezza [FOTO] : 1/12 Foto Paola Garbuio/LaPresse ...

Capolavoro Spal - vince 4-0 con il Chievo e si salva matematicamente : Capolavoro Spal, vince 4-0 con il Chievo e si salva matematicamente. Foto ANSA/SERENA CAMPANINI VERONA - Festa Spal a Verona. La squadra allenata da Leonardo Semplici ha vinto 4-0 al Bentegodi, contro ...

Chievo-Spal 0-4 : doppio Felipe e gol di Floccari e Kurtic - biancazzurri salvi : La Spal trionfa allo Stadio Bentegodi contro il Chievo 4-0 e conquista la salvezza matematica a tre giornate dalla fine. I padroni di casa, già retrocessi e con in campo tanti giovani, partono forte ...

Chievo-Spal 0-4 La Diretta Kurtic firma il poker salvezza : La SPAL oggi può mettere il sigillo su una salvezza ormai di fatto già conquistata, con i 10 punti di vantaggio che i ferraresi al momento vantano sull'Empoli terzultimo: se al termine del match ...

VIDEO Chievo-SPAL 0-4 : Highlights - gol e sintesi. Gli estensi festeggiano la salvezza aritmetica : La SPAL passa per 0-4 in casa del Chievo nell’anticipo delle ore 18.00 della 35ma giornata della Serie A di calcio e può festeggiare la matematica permanenza in Serie A. Gli estensi calano il poker grazie alle reti di Felipe nel primo tempo e di Floccari, ancora Felipe e Kurtic nella ripresa. Highlights Chievo-SPAL 0-4 IL VANTAGGIO DI FELIPE ALL’8′ #Chievo 0:1 #SPAL | #SerieA | Day 35 | 8' #Felipe#ChievoSpal Instagram: ...

Serie A - la Spal è salva con tre turni d’anticipo : 4-0 al Chievo Verona : Spal vittoriosa in casa del già retrocesso Chievo Verona, la squadra di mister Semplici ha conquistato la salvezza con largo anticipo La Spal conquista la salvezza per il secondo anno consecutivo. Gli estensi si assicurano la permanenza nella massima categoria con tre giornate d’anticipo grazie al successo per 4-0 a Verona, contro il già retrocesso Chievo, nell’anticipo della 35esima giornata di Serie A. Allo stadio ...

Serie A - Spal salva : 0-4 in casa Chievo : 19.50 Missione compiuta per la Spal,matematicamente salva dopo il netto 0-4 al Bentegodi contro il retrocesso Chievo. All'8' insidioso destro di Kurtic (deviato), sull'angolo che ne scaturisce stacco vincente di Felipe. Estensi più motivati e vicini allo 0-2 con Missiroli, Murgia e Petagna. Per i gialloblù pericoloso Grubac. Gara in archivio ad inizio ripresa.Al 47'Dioussè perde palla,Kurtic serve Floccari che non perdona.Al 55' arriva il ...

Chievo-Spal 0-3 : risultato e cronaca in diretta live : Chievo-Spal, 35ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Chievo-Spal 0-2 : risultato e cronaca in diretta live : Chievo-Spal, 35ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Chievo-Spal : dalle 18 La Diretta Pronta la festa salvezza degli emiliani : La SPAL oggi può mettere il sigillo su una salvezza ormai di fatto già conquistata, con i 10 punti di vantaggio che i ferraresi al momento vantano sull'Empoli terzultimo: se al termine del match ...

Diretta Chievo-Spal ore 18 : le formazioni ufficiali e come vederla in tv : VERONA - Il secondo anticipo della 35ª giornata di Serie A , aperta ieri sera dall' 1-1 tra Juventus e Torino nel derby della Mole, è in programma oggi alle 18 allo stadio Marcantonio Bentegodi , ...

Chievo-Spal : formazioni ufficiali e risultato in diretta live : formazioni ufficiali CHIEVO VERONA, 3-4-1-2, : Semper; Frey, Cesar, Andreolli; Depaoli, Rigoni, Hetemaj, Ndrecka; Vignato; Meggiorini, Grubac. All. Di Carlo SPAL, 4-4-2, : Viviano; Bonifazi, Felipe, ...

Formazioni ufficiali Chievo-Spal : sorpresa Grubac - gioca Floccari : Formazioni ufficiali Chievo-Spal – Si gioca il primo anticipo del sabato, sfida valevole per la 34^ giornata di Serie A tra Chievo e Spal. Veronesi già retrocessi ma che hanno dimostrato nelle ultime due partite contro Lazio e Parma di voler onorare al meglio questa sfortunata stagione; ferraresi per chiudere il discorso salvezza dopo le ottime recenti prestazioni. Le Formazioni ufficiali scelte da Di Carlo e Semplici. Formazioni ...

Formazioni ufficiali Chievo-Spal : sorpresa Andreolli - gioca Floccari : Formazioni ufficiali Chievo-Spal – Si gioca il primo anticipo del sabato, sfida valevole per la 34^ giornata di Serie A tra Chievo e Spal. Veronesi già retrocessi ma che hanno dimostrato nelle ultime due partite contro Lazio e Parma di voler onorare al meglio questa sfortunata stagione; ferraresi per chiudere il discorso salvezza dopo le ottime recenti prestazioni. Le Formazioni ufficiali scelte da Di Carlo e Semplici. Formazioni ...