Catanzaro | ucciso 50enne a coltellate Fermato uomo di 30 anni

Catanzaro - lite finisce nel sangue : 50enne ucciso con coltello da sub - confessa il killer : Un uomo di 50 anni, Cesare Falvo, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a coltellate nella sua casa di Miglierina, a pochi chilometri da Catanzaro. A confessare il delitto sarebbe stato un suo conoscente, Giuseppe Arabia, 30 anni, che lo avrebbe ammazzato al culmine di una lita scoppiata forse per motivi personali. Indagini in corso.Continua a leggere