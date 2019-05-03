romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Traffico Roma del 03-05-2019 ore 19:00: VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 18:20 RB… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 18:45: VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 18… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 18:35 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DALL’A12 Roma TARQUINIA DOVE IL TRAFFICO È STATO SBLOCCATO A SEGUITO DEL PRECEDENTE INCIDENTE PERMANGONO PERO’ LE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E FREGENE IN DIREZIONE AURELIA. PASSIAMO AL RACCORDO, IN INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA LAURENTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 18:05 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO A12 Roma TARQUINIA DOVE IL TRAFFICO È BLOCCATO PER L’INTERVENTO DELL’ELIAMBULANZA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E FREGENE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SUL RACCORDO, CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24 Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 17:35 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DALL’A1 DIRAMAZIONE Roma NORD DOVE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PASSIAMO SULLA A12 Roma TARQUINIA DOVE SEMPRE PER INCIDENTE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E FREGENE IN DIREZIONE AURELIA. SUL RACCORDO, CODE A TRATTI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 17:05 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DAL RACCORDO, CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA PONTINA E APPIA. IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. SU VIA PRENESTINA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA PRATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 16:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. IN APERTURA RISOLTO L’INCIDENTE SULLA PONTINA, PERMANGONO PERO’ LE CODE TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN DIREZINE Roma. PASSIAMO AL RACCORDO DOVE CI SONO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PONTINA E APPIA. IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E A24 Roma TERAMO. DISAGI ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 15:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. IN APERTURA LA PONTINA, DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA TOR DE CENCI E VIA DI VALLERANELLO IN DIREZINE Roma. MENTRE PER LAVORI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA. PASSIAMO AL RACCORDO DOVE SI RALLENTA IN ESTERNA TRA PONTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 3 MAGGIO 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DI BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SULL’APPIA ALL’INTERNO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 3 MAGGIO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA SEGNALazioNE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E PORTONACCIO IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 3 MAGGIO 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA SEGNALazioNE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 3 MAGGIO 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA SEGNALazioNE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 3 MAGGIO 2019 ORE 09:35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO IN DIREZIONE Roma CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 3 MAGGIO 2019 ORE 09:05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA E CODE TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 3 MAGGIO 2019 ORE 08:35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA E CODE TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 3 MAGGIO 2019 ORE 08:05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 3 MAGGIO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA Roma ...