Tour de Romandie 2019 – David Gaudu trionfa nella terza tappa | Roglic resta leader della

Tour de Romandie 2019 – Stefan Kung trionfa sul traguardo di Morges : Roglic si conferma leader dopo la 2ª tappa : Stefan Kung si aggiudica la seconda tappa del Tour de Romandie 2019: Roglic si conferma leader della classifica generale E’ terminata nel segno di Stefan Kung la seconda tappa del Tour de Romandie 2019: al termine dei 174.4 km che hanno portato i ciclisti da Le Locle a Morges il 25enne svizzero della Groupama FDJ è stato il primo a tagliare il traguardo e, dunque, ad alzare le braccia al cielo per la vittoria. Kung ha attaccato sin ...

Tour de Romandie : Roglic vince la prima tappa in volata : Tour de Romandie, Primoz Roglic ha vinto la prima tappa aggiudicandosi anche la vetta della classifica generale Dopo il prologo di ieri, è iniziata oggi il Tour de Romandie con la prima tappa della corsa da Neuchatel a La Chaux De Fonds. Il vincitore è stato Primoz Roglic, il quale in volata ha superato Gaudu e Rui Costa classificatisi rispettivamente secondo e terzo in classifica. Lo sloveno Roglic è anche al comando della classifica ...

Tour de Romandie – A Tratnik la cronometro individuale : il corridore della Bahrain beffa Roglic nel prologo : Tratnik vince la prima tappa del Tour de Romandie: Roglic e Bohli battuti per un soffio nella cronometro individuale di Neuchatel E’ Tratnik il vincitore del prologo del Tour de Romandie: il corridore sloveno della Bahrain Merida si è aggiudicatola prima tappa dell’edizione 2019, lasciandosi alle spalle Roglic e Bohli, chiudendo i suoi 3.9 km di Neuchâtel in 5:06, battendo per un soffio i suoi rivali. Quarto tempo per Tony ...

Incidente sfiorato al Tour de Romandie : pedone e cane attraversano la strada - Kilian li evita per un soffio [VIDEO] : Incredibile rischio per un pedone nella prima tappa del Tour de Romandie: Kilian lo evita per miracolo E’ in corso la prima tappa del Tour de Romandie: i corridori stanno disputando la cronometro individuale di 3,9 km a Neuchâtel. Non sono mancati i colpi di scena: se Campenaerts, uno dei favoriti alla vittoria finale, è stato protagonista di un brutto scivolone che gli ha fatto perdere tempo prezioso, Kilian ha dovuto fare i conti ...