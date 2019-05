Storie di ordinaria crudeltà | quali risposte oltre le pene

huffingtonpost

(Di venerdì 3 maggio 2019) Nei giorni scorsi, due episodi di cronaca hanno sconvolto l’opinione pubblica. A Manduria un gruppo di adolescenti, la “comitiva degli orfanelli”, ha aggredito un pensionato con disturbi psichici che è morto in seguito alle violenze subite.A Viterbo, due giovani di CasaPound, neppure ventenni, hanno selvaggiamente stuprato una donna inerme per ore, dopo averla picchiata fino a farla svenire. In entrambi i casi, i ragazzi hanno filmato le violenze con l’intenzione di condividerle su WhatsApp. Immagini da lasciare nella memoria come se le loro gesta fossero atti eroici di cui vantarsi.Si tratta, a detta degli inquirenti, di video raccapriccianti che, nel caso di Manduria, sono stati diffusi dagli organi di stampa, dimostrando la ferocia, lo scherno e la brutalità con cui l’anziano è stato vessato. Torture durate mesi nella totale ...

